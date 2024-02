¿Eres de los que utiliza WhatsApp con mucha frecuencia pero está aburrido de sus mismas funciones? Aquí te presentamos una buena alternativa llamada WhatsApp Plus, que actualmente cuenta con su versión V17.60 y puedes descargarla de forma completamente gratuita. Si deseas probar con esta app, debes descargarla en tu Android o iOS para poder disfrutar de lo diferente que te ofrece. Eso sí, corres algunos riesgos y aquí te contaremos cuáles son las ventajas y desventajas que cuenta el tener esta aplicación en tu dispositivo.

¿Cuáles son los requerimientos para descargar WhatsApp?

Los requerimientos para descargar WhatsApp varían dependiendo del dispositivo y el sistema operativo. A continuación, detallamos los requerimientos básicos para las dos plataformas móviles más extendidas, Android e iOS:

Para Android:

Un dispositivo con sistema operativo Android 4.1 o superior.

Acceso a internet, a través de datos móviles o Wi-Fi.

Espacio de almacenamiento disponible para instalar la aplicación.

Para iOS (iPhone):

Un dispositivo iPhone con iOS 10 o superior.

Acceso a internet, a través de datos móviles o Wi-Fi.

Espacio de almacenamiento disponible para instalar la aplicación.

¿Qué es WhatsApp Plus y cómo se diferencia de WhatsApp?

WhatsApp Plus ha emergido como una versión modificada del popular servicio de mensajería, WhatsApp, atrayendo a usuarios con sus características ampliadas y opciones de personalización avanzadas. Este clon no oficial propone funciones que no se encuentran en la aplicación original, como la modificación de temas, un espectro más amplio de colores y mejoras en las opciones de privacidad, así como una capacidad superior para el envío de archivos de gran tamaño.

Sin embargo, es crítico reconocer que WhatsApp Plus no disfruta de la sanción oficial de los creadores originarios de WhatsApp. Este detalle pone de manifiesto posibles riesgos de seguridad y la posibilidad de que los usuarios enfrenten la suspensión de sus cuentas por infringir los términos de servicio. Por lo tanto, mientras que WhatsApp Plus puede resultar atractivo para quienes valoran la personalización, es fundamental abordarlo con cautela y preferir la versión oficial de WhatsApp para garantizar la seguridad y la confiabilidad en la comunicación.

WhatsApp Plus 2024 APK: descarga la versión V17.60 en tu Android o iOS (Foto: Internet)

Pasos para descargar WhatsApp Plus V17.60: última versión del APK

Antes de iniciar, es crucial respaldar tus conversaciones de WhatsApp.

Recuerda que las copias de seguridad toman espacio en Google Drive; gestiona tu almacenamiento en la nube consecuentemente.

Una vez realizado el respaldo, procede a desinstalar la versión estándar de WhatsApp de tu teléfono.

Encuentra y descarga la última versión del APK de WhatsApp Plus V17.60.

Puedes acceder a la descarga de la aplicación alterada a través de este enlace .

. Antes de proceder, configura Chrome (o cualquier navegador que uses) para permitir la instalación de aplicaciones de fuentes no oficiales.

Instala el APK y acepta los términos de servicio de WhatsApp Plus V17.60.

Ingresa tu número telefónico, completa la verificación y configura tu perfil.

Con estos pasos, estarás listo para disfrutar de WhatsApp Plus V17.60 y sus funciones extendidas.

¿Por qué debería utilizar WhatsApp en lugar de descargar WhatsApp Plus?

La reputación de WhatsApp como la herramienta líder en mensajería instantánea se basa en su seguridad y estabilidad, respaldadas por la infraestructura tecnológica de Facebook. Utilizar WhatsApp Plus implica un riesgo potencial debido a que estas modificaciones no provienen de fuentes oficiales con una política de seguridad definida. La confianza que otorga WhatsApp es invaluable en la protección de la privacidad del usuario.

Una ventaja sustancial de WhatsApp es su enfoque en la innovación constante, con frecuentes actualizaciones que introducen nuevas características y mejoran el rendimiento general. Contrariamente, WhatsApp Plus puede quedar rezagado y no incorporar los últimos avances en seguridad y funcionalidad. La versatilidad de WhatsApp en distintos dispositivos y su aceptación extendida suponen ventajas adicionales que WhatsApp Plus puede no ofrecer debido a limitaciones y menor compatibilidad.

Por último, es fundamental considerar que el uso de variantes no autorizadas como WhatsApp Plus podría resultar en la terminación de tu cuenta de WhatsApp, una consecuencia seria que acarrearía la pérdida de tus chats y contactos. En conclusión, a pesar de las características tentadoras de WhatsApp Plus, la elección de WhatsApp como tu plataforma de mensajería garantiza un servicio avanzado, seguro y confiable en un entorno que continúa evolucionando respaldado por la fiabilidad de una marca reconocida globalmente en el mercado de aplicaciones de mensajería.