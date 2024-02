¿Eres de los que utiliza WhatsApp a diario y busca una nueva alternativa? Quizás, moverte de red social no sea la única solución. Existe una versión no oficial llamada WhatsApp Plus, cuya APK en su versión v17.60 de este 2024 ofrece distintas funcionalidades a la versión original de Meta. Aquí en Depor te contamos cómo es que puedes descargarla para tenerla en tu Android o iPhone, además de las ventajas y desventajas que tendrás al instalarla en tu dispositivo móvil. Sigue los pasos que te dejaremos a continuación y disfruta de esta aplicación.

Requisitos de instalación de WhatsApp

Para instalar y usar WhatsApp de manera efectiva, tu dispositivo debe cumplir con ciertos requisitos según el sistema operativo que utilice:

Para dispositivos Android:

Necesitarás Android 4.1 o una versión superior.

Deberás contar con una conexión a internet, ya sea Wi-Fi o datos móviles.

Es indispensable tener espacio suficiente para la instalación de la app.

Para dispositivos iOS (iPhone):

Es necesario que el iPhone funcione con iOS 10 o una versión más reciente.

De igual forma, se requiere conexión a internet, por Wi-Fi o datos móviles.

Debes tener espacio disponible para instalar la aplicación.

WHATSAPP PLUS | Ya puedes tener todas las novedades de WhatsApp Plus. Aquí te dejamos la versión V11.80. (Foto: Composición)

Qué es WhatsApp Plus

WhatsApp Plus representa una versión modificada y no oficial de WhatsApp, que ofrece características extras no disponibles en la versión original, como una mayor personalización de la interfaz, opciones avanzadas de privacidad y la posibilidad de enviar archivos de mayor tamaño. Cabe destacar que WhatsApp Plus no cuenta con la aprobación oficial de los desarrolladores de WhatsApp original, lo que puede conllevar riesgos de seguridad y la posibilidad de ser sancionado con la suspensión de la cuenta por violar los términos de servicio.

Aunque las opciones adicionales de personalización en WhatsApp Plus pueden resultar atractivas, es esencial usarlo con precaución y considerar preferir la versión oficial para asegurar una comunicación segura y confiable.

Cómo instalar WhatsApp Plus V17.60

Comienza por hacer un respaldo de tus chats en WhatsApp.

Ten en cuenta que las copias de seguridad necesitan espacio en Google Drive, así que organiza tu almacenamiento adecuadamente.

Desinstala la versión oficial de WhatsApp de tu smartphone.

Descarga el archivo APK de WhatsApp Plus V17.60 desde este enlace.

Permite en tu navegador la instalación de aplicaciones de fuentes desconocidas.

Procede a instalar el APK que has descargado y acepta los términos de servicio de WhatsApp Plus V17.60.

Ingresa tu número de teléfono, verifica tu cuenta y configura tu perfil.

¡Listo! Ya puedes disfrutar de las funciones avanzadas que ofrece WhatsApp Plus V17.60.

¿Por qué elegir la versión oficial de WhatsApp sobre WhatsApp Plus?

La elección de la versión oficial de WhatsApp se basa en su sólido compromiso con la seguridad y la estabilidad, con el respaldo de Facebook. Utilizar WhatsApp Plus, al provenir de una fuente no oficial, implica ciertos riesgos, ya que no ofrece las mismas garantías de seguridad. WhatsApp se caracteriza por su desarrollo constante y la introducción regular de nuevas características y actualizaciones, algo en lo que WhatsApp Plus podría no mantener el ritmo.

La compatibilidad y experiencia adaptables de la aplicación oficial están optimizadas para una amplia variedad de dispositivos, una ventaja que podría no estar presente en WhatsApp Plus debido a su compatibilidad limitada. Importante es recordar que el uso de versiones modificadas como WhatsApp Plus puede resultar en la suspensión de tu cuenta de WhatsApp, perdiendo así acceso a tus mensajes y contactos.

A pesar de las características atractivas que WhatsApp Plus pueda ofrecer, optar por la versión oficial garantiza un servicio seguro, innovador y de calidad continúa evolucionando dentro de un marco de seguridad y reconocimiento global.