No es novedad que WhatsApp Plus 2024, una versión no oficial de la aplicación de Meta, viene ganando cientos y miles de descargas a diario. Gracias a sus diversas funciones de personalización, para darle un toque más único a tu app, esta versión ha cobrado mucha fuerza en los últimos años y te permite gozar de nuevas funcionalidades. Por tal razón, aquí te contamos cómo puedes descargar esta APK en su versión dorada, para darle un brillo diferente a tu app y que sea completamente distinta al resto. Eso sí, recuerda que cuenta con algunos riesgos, especialmente en temas de seguridad y privacidad.

Mejoras del WhatsApp Dorado 2024

Estas nuevas funciones hacen que WhatsApp Dorado 2024 sea más versátil y eficiente para los usuarios, ofreciendo mejoras significativas en la experiencia de mensajería y privacidad.

Encuestas en grupos de chat: Ahora puedes realizar encuestas directamente en tus grupos de chat.

Ahora puedes realizar encuestas directamente en tus grupos de chat. Optimización y control de calidad de videos: Desde Configuración > Almacenamiento y datos, puedes controlar la calidad de los medios de video que compartes.

Desde Configuración > Almacenamiento y datos, puedes controlar la calidad de los medios de video que compartes. Compartir varios archivos multimedia: Ahora es más fácil compartir varios archivos multimedia de WhatsApp con otras aplicaciones.

Ahora es más fácil compartir varios archivos multimedia de WhatsApp con otras aplicaciones. Función de burbuja de chat: Activa la función de burbuja de chat con un solo clic para una experiencia de mensajería más conveniente.

Activa la función de burbuja de chat con un solo clic para una experiencia de mensajería más conveniente. Soporte para el idioma urdu: La adición de soporte para el idioma urdu beneficia a usuarios que hablan urdu.

La adición de soporte para el idioma urdu beneficia a usuarios que hablan urdu. Lápiz de dibujo avanzado: Realiza dibujos más precisos con el lápiz de dibujo avanzado.

Realiza dibujos más precisos con el lápiz de dibujo avanzado. Funciones de privacidad mejoradas: Ahora puedes elegir quién puede ver tus mensajes cuando no estás conectado.

Ahora puedes elegir quién puede ver tus mensajes cuando no estás conectado. Nuevo ícono dorado: Disfruta de un nuevo ícono dorado que ofrece una apariencia relajante.

Disfruta de un nuevo ícono dorado que ofrece una apariencia relajante. Eliminación de mensajes en chat grupal: Los administradores ahora pueden eliminar los mensajes de otras personas en el chat grupal.

Los administradores ahora pueden eliminar los mensajes de otras personas en el chat grupal. Ver participantes anteriores de un grupo: Obtén información sobre quién se fue y cuándo en un grupo.

Obtén información sobre quién se fue y cuándo en un grupo. Reaccionar rápidamente a un estado: Responde rápidamente a estados de contacto con reacciones específicas.

Así descargas gratis el WhatsApp Plus Dorado 2024

El APK curioso es una versión modificada de la aplicación oficial de Meta que cambia el color del logo de verde a dorado. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que esta versión no es oficial de WhatsApp y descargarla a través de un APK no verificado puede plantear riesgos de seguridad.

Si decides utilizar WhatsApp Gold, es fundamental realizar una copia de seguridad de tus conversaciones si ya estás usando WhatsApp normal. Esto te permitirá restaurar tus conversaciones en caso de que encuentres problemas o decidas volver a la versión estándar de WhatsApp.

Una vez que hayas realizado la copia de seguridad, desinstala la aplicación oficial de WhatsApp de Meta y verifica si existen archivos ocultos relacionados con la app en tu dispositivo.

Luego, descarga WhatsApp Gold desde el enlace proporcionado (LINK) . Asegúrate de conceder los permisos necesarios a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros.

. Asegúrate de conceder los permisos necesarios a Google Chrome para instalar aplicaciones de terceros. Una vez descargada e instalada, abre la aplicación e introduce tu número de teléfono junto con el código de verificación. Después, espera a que WhatsApp Gold se abra completamente.

Requisitos para instalar WhatsApp Plus en Android e iOS

Para dispositivos Android, los requisitos para instalar WhatsApp Gold son los siguientes:

Debes tener una versión de Android 4.1 o superior.

Es necesario contar con una conexión a Internet estable para descargar e instalar la aplicación.

Debes asegurarte de tener suficiente espacio disponible en tu dispositivo para la instalación de la aplicación.

Para usuarios de iOS (iPhone), los requisitos son:

Requiere iOS 10 o una versión más reciente del sistema operativo.

Debes tener acceso a Internet para descargar e instalar WhatsApp Gold.

Asegúrate de tener suficiente espacio libre en tu dispositivo para la instalación de la aplicación.

Estos requisitos son esenciales para garantizar una experiencia óptima al instalar y usar WhatsApp Gold en dispositivos Android o iOS.

Conoce cómo descargar el WhatsApp Plus 2024 Dorado. (Foto: Captura/YouTube)

¿Por qué es mejor usar el WhatsApp Plus Dorado 2024?

No hay una respuesta definitiva sobre si es mejor usar WhatsApp Plus Dorado 2024, ya que la elección depende de las preferencias individuales de cada usuario. Sin embargo, algunas personas podrían optar por esta versión modificada de WhatsApp por varias razones:

Personalización : WhatsApp Plus Dorado 2024 generalmente ofrece más opciones de personalización en comparación con la versión estándar de WhatsApp. Esto puede incluir la capacidad de cambiar temas, colores, fuentes y otros aspectos de la interfaz de usuario según las preferencias individuales del usuario.

: WhatsApp Plus Dorado 2024 generalmente ofrece más opciones de personalización en comparación con la versión estándar de WhatsApp. Esto puede incluir la capacidad de cambiar temas, colores, fuentes y otros aspectos de la interfaz de usuario según las preferencias individuales del usuario. Funciones adicionales : A menudo, las versiones modificadas de WhatsApp incluyen características adicionales que no están disponibles en la aplicación oficial. Estas características pueden variar, pero podrían incluir opciones avanzadas de privacidad, capacidades de programación de mensajes, opciones de descarga de estado, entre otras.

: A menudo, las versiones modificadas de WhatsApp incluyen características adicionales que no están disponibles en la aplicación oficial. Estas características pueden variar, pero podrían incluir opciones avanzadas de privacidad, capacidades de programación de mensajes, opciones de descarga de estado, entre otras. Mayor control : Algunas personas prefieren WhatsApp Plus Dorado 2024 porque ofrece un mayor control sobre ciertas funciones, como la capacidad de ocultar el estado en línea, desactivar las confirmaciones de lectura o personalizar las notificaciones de manera más detallada.

: Algunas personas prefieren WhatsApp Plus Dorado 2024 porque ofrece un mayor control sobre ciertas funciones, como la capacidad de ocultar el estado en línea, desactivar las confirmaciones de lectura o personalizar las notificaciones de manera más detallada. Experiencia única: Para algunos usuarios, el uso de una versión modificada de WhatsApp como WhatsApp Plus Dorado 2024 puede brindar una experiencia de uso única y diferente. Esto puede agregar un elemento de novedad y personalización que algunos encuentran atractivo.

Consejos al momento de bajar WhatsApp Plus Dorado 2024

Esta nueva variación de APK es muy buena en comparación con la aplicación tradicional, ya que trae consigo muchas mejoras y características únicas. Sin embargo, al considerar descargar WhatsApp Plus Dorado 2024, es importante tener en cuenta los siguientes consejos:

Fuente confiable: Descarga la aplicación solo desde fuentes confiables y seguras, como sitios web oficiales o tiendas de aplicaciones reconocidas. Evita descargar desde enlaces desconocidos o de terceros, ya que podrían contener versiones modificadas con malware.

Descarga la aplicación solo desde fuentes confiables y seguras, como sitios web oficiales o tiendas de aplicaciones reconocidas. Evita descargar desde enlaces desconocidos o de terceros, ya que podrían contener versiones modificadas con malware. Investigación previa: Antes de descargar, investiga sobre la aplicación, lee reseñas de otros usuarios y busca información sobre su reputación y seguridad en línea. Esto te ayudará a tomar una decisión informada sobre si instalar o no la aplicación.

Antes de descargar, investiga sobre la aplicación, lee reseñas de otros usuarios y busca información sobre su reputación y seguridad en línea. Esto te ayudará a tomar una decisión informada sobre si instalar o no la aplicación. Riesgos potenciales: Reconoce los posibles riesgos asociados con el uso de aplicaciones no oficiales, como la vulnerabilidad a ataques de seguridad, la pérdida de datos y la posibilidad de que tu cuenta de WhatsApp oficial sea bloqueada. Evalúa si estás dispuesto a asumir estos riesgos.

Reconoce los posibles riesgos asociados con el uso de aplicaciones no oficiales, como la vulnerabilidad a ataques de seguridad, la pérdida de datos y la posibilidad de que tu cuenta de WhatsApp oficial sea bloqueada. Evalúa si estás dispuesto a asumir estos riesgos. Compatibilidad del dispositivo: Verifica si tu dispositivo es compatible con la aplicación antes de descargarla. Algunas versiones modificadas de WhatsApp pueden no ser compatibles con todos los dispositivos o sistemas operativos.

Verifica si tu dispositivo es compatible con la aplicación antes de descargarla. Algunas versiones modificadas de WhatsApp pueden no ser compatibles con todos los dispositivos o sistemas operativos. Actualizaciones: Mantén la aplicación actualizada con las últimas versiones disponibles para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo. Las actualizaciones suelen corregir errores y vulnerabilidades de seguridad.

Mantén la aplicación actualizada con las últimas versiones disponibles para garantizar la seguridad y el rendimiento óptimo. Las actualizaciones suelen corregir errores y vulnerabilidades de seguridad. Uso discrecional: Utiliza la aplicación con responsabilidad y discreción. Considera si las características adicionales que ofrece WhatsApp Plus Dorado 2024 justifican los posibles riesgos asociados y si son compatibles con tus necesidades y preferencias de uso de WhatsApp.

Utiliza la aplicación con responsabilidad y discreción. Considera si las características adicionales que ofrece WhatsApp Plus Dorado 2024 justifican los posibles riesgos asociados y si son compatibles con tus necesidades y preferencias de uso de WhatsApp. Copia de seguridad: Realiza copias de seguridad regulares de tus datos importantes, como chats y archivos multimedia, para evitar la pérdida de información en caso de problemas con la aplicación.