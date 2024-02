Una de las aplicaciones más utilizadas a diario a nivel mundial es WhatsApp. Sin embargo, lo que no muchos usuarios saben es que existe otra versión -no oficial- llamada WhatsApp Plus, que ya cuenta con su última actualización, la V17.60, y que tú puedes tener en tu teléfono móvil. Aquí te contamos cómo es que puedes descargarla, qué pasos debes seguir y también los riesgos y ventajas que correrás al obtener la APK en tu celular.

¿Cuáles son los requisitos para descargar WhatsApp?

Los requisitos para descargar WhatsApp varían según el dispositivo y el sistema operativo que estés utilizando. A continuación, te proporcionamos los requisitos básicos para las dos plataformas móviles más comunes, Android e iOS:

Para Android:

Dispositivo Android con sistema operativo 4.1 o posterior.

Conexión a Internet, ya sea a través de datos móviles o Wi-Fi.

Espacio de almacenamiento suficiente para la aplicación.

Para iOS (iPhone):

Dispositivo iPhone con iOS 10 o posterior.

Conexión a Internet, ya sea a través de datos móviles o Wi-Fi.

Espacio de almacenamiento suficiente para la aplicación.

¿Qué es Whatsapp Plus y en qué se diferencia de WhatsApp?

WhatsApp Plus es una versión modificada de la popular aplicación de mensajería WhatsApp, que ofrece funciones adicionales y opciones de personalización avanzadas. Entre sus características destacadas se encuentran la capacidad de cambiar temas, colores de interfaz, opciones de privacidad más avanzadas y la posibilidad de enviar archivos más grandes.

A pesar de estas ventajas, los usuarios deben ser conscientes de que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial respaldada por WhatsApp, lo que podría conllevar riesgos de seguridad y la posibilidad de suspensión de la cuenta debido a violaciones de los términos de servicio. En general, aunque WhatsApp Plus puede ser atractivo para aquellos que buscan una experiencia de usuario más personalizada, se recomienda precaución y preferir la versión oficial de WhatsApp para garantizar la seguridad y estabilidad.

WHATSAPP PLUS | Aquí te contamos todos los detalles de la nueva versión de WhatsApp Plus V17.60. No te pierdas ninguno. (Foto: Depor - Rommel Yupanqui)

Descargar WhatsApp Plus V17.60: última versión del APK

Lo primero que debes hacer será una copia de seguridad de tu WhatsApp normal, en caso lo uses.

Recuerda que actualmente la copia de seguridad ocupa cierta parte de tu Google Drive, por lo que debes reducir su tamaño.

Una vez que hayas terminado con el backup, solamente usa queda eliminar de raíz WhatsApp normal.

Ahora continúa en la descarga de instalación del APK de WhatsApp Plus V17.60.

Para poder descargar la aplicación modificada solo tienes que seguir este enlace .

. Una vez lo tengas en tu celular, dale los permisos correspondientes a Google Chrome para instalar apps de terceros.

Cuando culmines, instala el APK y acepta las condiciones de uso de WhatsApp Plus V17.60.

Posteriormente coloca tu número de celular, código de verificación, nombre y foto.

Terminado esos pasos, ya podrás usar WhatsApp Plus V17.60 con normalidad, chatear con todos tus amigos, etc.

¿Por qué debo usar WhatsApp y evitar descargar WhatsApp Plus?

WhatsApp, como líder en mensajería instantánea, ofrece una experiencia sólida respaldada por medidas de seguridad rigurosas y el soporte técnico de Facebook. Optar por WhatsApp Plus, una versión modificada, implica arriesgarse a comprometer la seguridad de los datos, ya que estas variantes no provienen de fuentes oficiales y confiables. La confianza y la estabilidad que proporciona WhatsApp son fundamentales para garantizar la protección de la privacidad del usuario.

Una ventaja significativa de WhatsApp es su constante actualización, introduciendo nuevas características y mejoras. Al contrario, WhatsApp Plus podría quedar desactualizado, privándote de las últimas funciones de seguridad y rendimiento. Además, la compatibilidad universal de WhatsApp, que abarca diversos dispositivos y plataformas, contrasta con la posible limitación de acceso que ofrece WhatsApp Plus al no ser tan ampliamente compatible.

Por último, el riesgo de violar los términos de servicio al optar por versiones no oficiales como WhatsApp Plus no debe subestimarse. El uso de aplicaciones no respaldadas oficialmente podría resultar en la suspensión de la cuenta, con la consiguiente pérdida de conversaciones y contactos.

En resumen, mientras que WhatsApp Plus puede ofrecer funciones atractivas, la elección de WhatsApp asegura no solo características avanzadas, sino también la seguridad, confiabilidad y respaldo continuo de una plataforma líder en el mercado de la mensajería.