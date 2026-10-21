Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, presentados por Apple el pasado 9 de septiembre, ya están disponibles en Perú a través de iShop. Ambos modelos llegan en cuatro colores: borgoña, glaciar, plata y negro, e incorporan mejoras en rendimiento, fotografía y duración de batería.

¿Qué novedades incorporan los nuevos iPhone?

Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max incorporan el chip A20 Pro, diseñado para potenciar el rendimiento y las capacidades de inteligencia artificial de los equipos. Su diseño combina una estructura unibody de aluminio con una parte posterior de vidrio, mientras que sus avances en fotografía y autonomía amplían las posibilidades de uso en el día a día.

En fotografía, los nuevos equipos incorporan una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable, que permite ajustar la entrada de luz y controlar la profundidad de campo. También incluyen una cámara frontal de 18 MP y opciones de control profesional. A estas prestaciones se suma la función de Captura Dual, que permite grabar simultáneamente con las cámaras frontal y trasera.

La autonomía también destaca en esta generación: el iPhone 18 Pro ofrece hasta 24 horas de uso por carga y el iPhone 18 Pro Max, hasta 30 horas. Ambos admiten carga rápida por cable, que alcanza el 50 % en unos 15 minutos con un adaptador compatible, y cuentan con Ceramic Shield 2 para una mayor resistencia a los rayones.

“Cada nueva generación de iPhone amplía nuestras posibilidades creativas y productivas ya sea en el trabajo, los estudios o la vida diaria. Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max refuerzan esta evolución con mejoras en fotografía, autonomía e inteligencia artificial, que enriquecen la experiencia de uso. En iShop, buscamos acercar estas innovaciones a los usuarios y ayudarlos a elegir el equipo que mejor se adapte a sus necesidades”, señaló Mara Ramírez, gerente de Marketing de iShop Perú.

Dónde y cómo conseguirlos

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max ya están disponibles en las tiendas de iShop a nivel nacional y en su tienda online. Las personas pueden recibir asesoría personalizada para conocer las características de cada modelo y acceder a facilidades de pago de hasta 36 cuotas sin intereses, según las condiciones vigentes.