ASUS anuncia la llegada a Perú de la nueva laptop ProArt P16 (H7607), la primera laptop en el país impulsada por el revolucionario superchip NVIDIA RTX Spark™. Este lanzamiento marca la entrada del cómputo personal a la era de la IA Agéntica local, una evolución donde la tecnología pasa de ser una herramienta pasiva a un asistente activo.

A diferencia de la IA tradicional, que es reactiva y requiere que la persona inicie cada acción manualmente, la IA Agéntica comprende el contexto y la intención del usuario para proponer, planificar y ejecutar tareas complejas de manera autónoma. Además, al funcionar directamente en el dispositivo, la IA Agéntica local asegura que las instrucciones y datos personales permanezcan privados dentro de la computadora, permite trabajar sin conexión a internet y evita pagos de suscripciones adicionales.

Al combinar hasta 64 GB de memoria unificada de alta velocidad y un ecosistema de software optimizado para la automatización inteligente, la ProArt P16 permite a empresas, desarrolladores y creadores procesar grandes volúmenes de datos e IA generativa localmente, garantizando la confidencialidad de la información y eliminando la dependencia de servidores externos.

Diseño premium e ingeniería impulsada por NVIDIA RTX Spark™

La ASUS ProArt P16 reúne el rendimiento de un equipo de trabajo profesional en un formato móvil de tan solo 12.9 mm de grosor y 1.77 kg de peso, lo que la convierte en la laptop ProArt de 16 pulgadas más delgada y portátil de la historia.

En su interior, late el superchip NVIDIA RTX Spark™, una arquitectura integrada que une un procesador NVIDIA Grace™ de 20 núcleos con una tarjeta gráfica NVIDIA Blackwell RTX de 6,144 núcleos CUDA, ofreciendo la potencia necesaria para que las aplicaciones de IA y diseño funcionen al instante.

“Con NVIDIA RTX Spark, la ProArt P16 reúne en un único dispositivo portátil tres experiencias que antes exigían plataformas especializadas: ejecutar agentes avanzados de IA de forma local, acelerar los flujos de trabajo de los creadores de contenido y ofrecer experiencias de gaming impulsadas por las tecnologías de NVIDIA RTX. Es una plataforma creada para usuarios que necesitan potencia y flexibilidad para trabajar, crear y jugar desde cualquier lugar”, afirmó Alexandre Ziebert, gerente de Technical Marketing de NVIDIA para América Latina.

El superchip NVIDIA RTX Spark llegó a Perú con la laptop ProArt P16

Infraestructura de hardware y software para la era de la IA Agéntica

El verdadero diferencial de la ProArt P16 radica en cómo combina la potencia del nuevo superchip NVIDIA RTX™ Spark con sus hasta 64 GB de memoria unificada, una capacidad masiva que permite a la computadora manejar proyectos gigantescos e Inteligencia Artificial avanzada sin que el sistema se ralentice.

Esta arquitectura permite a la laptop ejecutar agentes personales y herramientas inteligentes orientadas a escenarios cotidianos y de trabajo:

Asistencia personalizada en la rutina (ASUS Zenni Claw): Funciona como un asistente agéntico inteligente que ayuda a organizar la agenda de trabajo, buscar información de interés, gestionar planes diarios y coordinar viajes de forma práctica y segura.

Funciona como un asistente agéntico inteligente que ayuda a organizar la agenda de trabajo, buscar información de interés, gestionar planes diarios y coordinar viajes de forma práctica y segura. Creación visual instantánea y sin costo (MuseTree): Permite a diseñadores y entusiastas generar imágenes y conceptos visuales de alta calidad en segundos con el modelo FLUX.2 de forma 100% local, sin pagar créditos en la nube ni depender de conexión.

Permite a diseñadores y entusiastas generar imágenes y conceptos visuales de alta calidad en segundos con el modelo FLUX.2 de forma 100% local, sin pagar créditos en la nube ni depender de conexión. Organización automática de archivos (StoryCube): Utiliza IA para clasificar fotos, videos y recuerdos familiares o de trabajo por actividades, momentos y lugares, facilitando encontrar cualquier archivo en bibliotecas multimedia gigantescas.

Utiliza IA para clasificar fotos, videos y recuerdos familiares o de trabajo por actividades, momentos y lugares, facilitando encontrar cualquier archivo en bibliotecas multimedia gigantescas. Automatización de tareas complejas: Admite entornos agénticos como Hermes Agent y ComfyUI, capaces de conectar herramientas y realizar cadenas de trabajo de manera autónoma.

Creación de contenido sin límites: Pantalla Lumina Pro OLED, ecosistema y movilidad

Para garantizar una experiencia visual inigualable, la ProArt P16 incorpora la pantalla ASUS Lumina Pro OLED 4K, que ofrece colores totalmente reales y calibrados de fábrica (Delta E < 1), un impresionante brillo máximo de 1,600 nits en contenido HDR, fluidez garantizada con tasa de refresco de 120 Hz. ProArt P16 también incluye 3 meses gratis de suscripción a Adobe Creative Cloud, la suite de software estándar de la industria creativa.

Pensada para acompañar al usuario donde vaya, incluye una batería de alta capacidad de 99.9 Wh para trabajar todo el día fuera de casa, certificación de durabilidad de grado militar MIL-STD 810H que garantiza mayor resistencia a impactos y condiciones ambientales extremas, un espacioso touchpad háptico ASUS HapticPad, una completa selección de puertos que incluye 3 puertos USB 4, HDMI 2.1 y lector de tarjetas SD Express 7.0, además del sistema de sonido envolvente de seis altavoces con tecnología Dolby Atmos®.

DISPONIBILIDAD Y PRECIO

La nueva ProArt P16 con NVIDIA RTX™ Spark se encuentra disponible en Perú a partir del 5 de noviembre:

ProArt P16 de 64GB, disponible en ASUS.com a un precio sugerido de S/ 18,999

ProArt P16 de 32GB, disponible en Oechsle, PC Factory, Hiraoka y Ripley a un precio sugerido de S/ 13,999