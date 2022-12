Spotify presentó tu Spotify Wrapped 2022 para mostrar una recopilación de las canciones favoritas de cada usuario; no obstante, no es la única alternativa, ya que es posible conocer esta información a través de Instafest, que no solo brinda estadísticas de los temas más escuchados, sino que te crea un cartel totalmente personalizado. En DEPOR, te brindamos una guía completa para que apliques este tutorial desde iPhone.

¿Cómo conseguir tu Instafest en el iPhone?

El primer paso es instalar la app de Spotify en tu iPhone.

Inicia sesión en tu cuenta de Spotify.

Tras esto, abre la aplicación Safari y entra al sitio online Instafest o pulsa sobre este enlace.

este enlace. Luego, presiona en el botón Sign in with Spotify.

Ahora, deberás aceptar los permisos necesarios para que Instafest recolecte los datos de tu historial de reproducciones de Spotify.

De inmediato, verás cómo la página web te crea un póster.

Una vez que te aparezca esto, puedes elegir algunas modificaciones en los diseños de tu póster.

Posteriormente, tienes la opción de compartir tus resultados pulsando en el botón Save and share.

