Emprendimiento en Perú: 1 de cada 4 mujeres se capacita en inteligencia artificial para impulsar su negocio

De cada diez negocios formales que se abrieron en el Perú durante 2025, más de cinco fueron creados por mujeres, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI[AT1] ). Es la primera vez que las emprendedoras superan a los hombres en la creación de empresas. Esta tendencia también se refleja en cifras de la SUNAT, que reportó que 115 mil de las 222 mil nuevas empresas registradas por personas naturales fueron lideradas por mujeres (51,9%), con un mayor dinamismo en regiones como Tacna, Cusco y Moquegua, y en sectores como belleza, salud y gastronomía.

Sin embargo, abrir un negocio es solo el primer paso. Mantenerlo y hacerlo crecer representa un reto aún mayor, especialmente en un mercado que avanza aceleradamente hacia la digitalización. En ese escenario, la inteligencia artificial empieza a posicionarse como una herramienta estratégica para las emprendedoras, permitiéndoles optimizar procesos, automatizar tareas, generar contenido y mejorar la toma de decisiones.

La necesidad de adquirir estas habilidades también se refleja en las tendencias de capacitación. En la Cámara de Comercio Exterior (CE), la inteligencia artificial es el segundo curso más demandado por las mujeres, solo por detrás de Excel, y supera a especialidades como Power BI, marketing digital y diseño. Actualmente, cerca de 12,000 alumnas se han formado en la institución tan solo en este 2026, representando el 38% del alumnado total.

La apuesta por estas herramientas responde a una realidad desafiante. Según un estudio presentado por ComexPerú, solo dos de cada diez peruanos utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa. A ello se suma una brecha de acceso al financiamiento: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que, aunque más de la mitad de los emprendimientos de la región son liderados por mujeres, apenas el 20% accede a financiamiento formal.

“Muchas alumnas llegan de carreras como Administración, Ingeniería o Contabilidad, con una sólida formación técnica, pero sin las herramientas prácticas para convertir ese conocimiento en una oportunidad de negocio. Cursos como Excel, inteligencia artificial o importaciones les permiten cerrar esa brecha y desarrollar una visión más estratégica y empresarial”, explica Luis Felipe Alvarado, director académico de la CE.

Este cambio también se refleja en historias como la de Fiorella, ingeniera agrónoma de 32 años. Aunque contaba con experiencia y conocimientos técnicos en su sector, identificó que necesitaba herramientas adicionales para transformar esa experiencia en una oportunidad comercial. Tras participar en el curso de Importaciones de la Cámara de Comercio Exterior, descubrió nuevas posibilidades de negocio vinculadas al sector agropecuario y comenzó a desarrollar su propio emprendimiento.

Para Alvarado, el desafío actual ya no es cuántas mujeres crean una empresa, sino cuántas logran consolidarla y hacerla sostenible en el tiempo. “Una emprendedora que automatiza tareas, organiza mejor su información y aprovecha herramientas de inteligencia artificial puede competir en igualdad de condiciones y acelerar el crecimiento de su negocio. Hoy, la diferencia está en la capacidad de adaptarse y aprovechar la tecnología”, señala.

Las cifras muestran que el emprendimiento femenino en el Perú está entrando en una nueva etapa. Más allá de la creación de empresas, cada vez más mujeres buscan fortalecer sus capacidades digitales y de gestión para impulsar el crecimiento de sus negocios y mantenerse competitivas en un mercado en constante transformación.