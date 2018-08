Facebook ahora clasifica la credibilidad de los usuarios para combatir las noticias falsas

Los ' fake news' o noticias falsas se han convertido en el dolor de cabeza de Facebook. La red social número uno se ha convertido en un espacio para compartir enlaces de todo tipo y armar debates al respecto, pero hay quienes se encargan de desinformar.

Pues la empresa de Mark Zuckerberg ahora calificará a los usuarios, dependiendo de la fiabilidad de los enlaces que compartan. De esta manera Facebook te mostrará con mayor frecuencia a los usuarios que estén mejor en el rank.

Caso opuesto ocurrirá con los usuarios que propaguen ' fake news'. Esta herramienta no reemplazará el trabajo de los actuales revisadores de Facebook. Simplemente será un filtro previo para evitar la viralización de contenido no real.

“ Estamos construyendo, probando y repitiendo con nuevos productos para identificar y limitar la difusión de noticias falsas. No podemos convertirnos en árbitros de la verdad. No es factible dada nuestra escala y no es nuestro rol. En vez de esto, estamos trabajando en mejores formas de escuchar a nuestra comunidad y trabajar con terceros para identificar noticias falsas y prevenir su propagación en nuestra plataforma”, se podía leer en un viejo comunicado de la red social hace unos meses.