Si lo que quieres es solucionar el error de “No se puede configurar el idioma español en este momento” en Facebook, no te preocupes porque hoy te traigo un tutorial bastante fácil. Usualmente te puedes desesperar si es que te aparece ese mensaje y hasta terminar desinstalando la aplicación debido a que todo está en inglés. Si no entiendes el lenguaje, lo mejor será realizar estas alternativas que te mencionaré paso a paso. Eso sí, no se trata de un hackeo o que tu cuenta ha sido baneada, ni mucho menos la caída de la plataforma, por el contrario, es un típico bug que viene en las versiones beta del programa de Meta. Recuerda que la plataforma para desarrolladores tiende a brindarte una serie de ventajas como nuevas funciones, pero a veces suele generar problemas porque no están del todo bien hechas. Así que realiza estos trucos para darle fin y arreglarlo todo.

Qué significa “No se puede configurar el idioma español en este momento” en Facebook

Lo primero que hay que hacer será ingresar a los Ajustes de tu smartphone .

. Allí dirígete a Aplicaciones y luego pulsa en Facebook .

. Deberás eliminar el caché de la app para luego nuevamente loguearte .

. En el caso no se solucione, deberás desinstalar Facebook y nuevamente dirigirte a Google Play para descargarlo.

FACEBOOK | Este error es bastante frecuente en Facebook y aquí te enseño cómo solucionarlo. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Es posible que también se deba a que no has actualizado a app durante bastante tiempo, por lo que es recomendable siempre tener la última versión .

. Si ninguno de esos pasos funciona, debes hacer lo siguiente. Solo presiona en “Continuar en inglés” .

. Luego vas a la foto de perfil de la esquina superior de tu móvil para ingresar a los Ajustes de Facebook.

FACEBOOK | Para ello anda los Ajustes de Facebook y dirígete a "Privacidad". (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Observarás todo en inglés. Dirígete a la pestaña de “Privacy” .

. Nuevamente verás otro menú. Solo presiona en “Language” y elige el Español .

. Con ello ya habrás retornado Facebook a tu idioma sin demasiados problemas.

Te recomiendo estas notas de Facebook