¡Facebook fue hackeada! Entérate si tu cuenta fue una de las vulneradas

Facebook es un constante peligro. Sucede que en más de una ocasión se ha revelado la filtración de datos de millones de usuarios. La semana pasada, por ejemplo, 50 millones de cuentas fueron vulneradas.



A pesar de la incapacidad de Facebook de tener un sistema 100% seguro, ofrece la oportunidad de saber si es que tu cuenta sufrió el hackeo contra la red social de Mark Zuckerberg.



Para saber si fuiste víctima del hackeo, deberás ingresar a tu cuenta de Facebook y dirigirte al Centro de Ayuda. En la parte inferior de la página, verás un anuncio en el que la compañía revela si es que fuiste hackeado.



"Según lo que hemos aprendido hasta ahora, su cuenta de Facebook no se ha visto afectada por este incidente de seguridad. Si descubrimos que más cuentas de Facebook se vieron afectadas, restableceremos sus tokens de acceso y notificaremos esas cuentas", reza el texto si es que eres una de las personas que no fueron afectadas.



En caso contrario, Facebook te señalará cuál fue la información que fue obtenida por el hacker.



Recomendamos revisar el mensaje en los próximos días, a pesar de si mensaje reza que estés salvo. Probablemente aún el sistema no ha detectado la vulnerabilidad.