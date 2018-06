Facebook lanza Lip Sync Live, la copia descarada del Musical.ly

Si no puedes con ellos, ¡copialos! Facebook ha generado polémica en redes sociales por su nueva función Lip Sync Live , que prácticamente es una copia de Musical.ly .



¿No te suena esta última app? Musical.ly es un servicio que permite al usuario cantar moviendo los labios mientras sonaba de fondo la canción que hubiéramos elegido.



Pues sucede que Facebook ha hecho exactamente lo mismo con Lips Sync , que la puedes hallar como una opción los Live Video de la red social.



El servicio te permite elegir unas cuantas canciones ( “Welcome to the Jungle” de Guns N’ Roses , “Havana” de Camila Cabello o “God’s Plan” de Drake , entre otras) y te permite compartirlo en tu muro. Además del video, la publicación contará con un enlace que tiene por destino la página del artista.



El Lips Sync de Facebook aún no está disponible para todos sus usuarios. Será cuestión de tiempo para que esté integrado en todos los smartphones del mundo.