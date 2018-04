Facebook te pide disculpas con este emotivo video publicado en Internet

Facebook está arrepentido y con este video buscan ofrecerte disculpas por la manipulación de datos tras el escándalo de Cambridge Analytica.



El videoclip Facebook Here Together apela a los sentimientos para recordarte que es una plataforma que guarda tus vivencias y cómo a través de su servicio has logrado contactarte con gente de todas partes.



“De ahora en adelante haremos más para proteger tu privacidad y volver a lo que hizo Facebook bueno antes: los amigos. Porque cuando este lugar hace aquello para lo que fue construido, todos estamos un poquito más cerca”, señalan en el video.



Ustedes qué opinan. ¿Aún así se quedan en Facebook? El video en parte asume la responsabilidad de lo que sucedió y -por la otra- da cuenta de lo vulnerable que somos como usuarios de la gran red.

Vea también ¡DESESPERANTE! Aquí el juego más extraño que hallarás en Google Play