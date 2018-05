Facebook amplia su mercado en Internet. Mark Zuckerberg ha anunciado el lanzamiento de las gafas Oculus Go en 23 países por US$199, un precio gracias al cual "mucha gente experimentará la realidad virtual y la presencia virtual por primera vez".



La novedad fue anunciada por el CEO de Facebook en la conferencia de desarrolladores de Facebook , conocida como F8. Zuckerberg arrancó aplausos al anunciar que todos los asistentes (5000 personas) se llevarían gratis el producto, que contiene mil aplicaciones y lleva las lentes de más alta calidad "instaladas por Oculus en un dispositivo hasta ahora".



Zuckerberg aprovechó la presentación del "Watch Party" para reírse de sí mismo en medio de las investigaciones por haber brindado acceso no autorizado de unos 87 millones de usuarios a una consultora política, informó la agencia EFE.



"Digamos que tu amigo está testificando en el Congreso: puedes juntar a tus amigos y puedes reír o llorar juntos. Algunos de mis amigos lo hicieron, pero espero que no se repita pronto", bromeó, mostrando esa opción para ver vídeos en grupo.



