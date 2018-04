Facebook revela qué tipos de desnudos están permitidos en la red

Los desnudos siempre son polémicos, pero aún más si es que Facebook decide eliminarlo de la red. Sucede que Facebook debe fiscalizar el contenido que publican los usuarios en aras de la convivencia virtual. Para esto existe un libro de normas comunitarias que desde hace poco recién es público con todos los detalles sobre qué está permitido en la red social.



Facebook ya contaba con una página dedicada a las normas comunitarias; sin embargo, a nivel interno, la red social manejaba una serie de actividades muy específicas que estaban prohibidas en la red. Esto ha hecho que por fin tengamos una idea sobre qué cosas estrictamente violan las bases de Facebook y qué otras pueden ser permisibles.



En el capítulo 14 del apartado III de "Contenido inaceptable", Facebook prohíbe la "exhibición de desnudos o actividades sexuales porque (...) puede resultar sensible para algunas personas".



La restricción no se aplica "a menos que se publique con fines educativos, humorísticos o satíricos".



Como no todo desnudo es del tipo sexual necesariamente, Facebook entiende que "las personas comparten desnudos por una variedad de razones, entre ellas, como una forma de protesta, para generar conciencia sobre una causa o por razones educativas o médicas, y aceptamos el contenido cuando dicha intención es evidente".



A partir de esta base normativa, Facebook desarrolla una lista muy específica sobre qué tipos de fotos no deberías publicar.



Las imágenes de "adultos desnudos" están prohibidas, considerando desnudo como:



* Genitales visibles

* Ano visible o primer plano de nalgas completamente desnudas, a menos que aparezcan editadas digitalmente en un personaje público

* Pezones femeninos descubiertos, excepto en los contextos de amamantamiento, parto y momentos después del parto, salud (conciencia sobre el cáncer de mama o cirugía de confirmación de género) o como acto de protesta



También la actividad sexual está prohibida, entiéndase las "relaciones sexuales" como:



* Relaciones sexuales explícitas, que se definen como cuando la boca o los genitales de una persona tocan los genitales o el ano de otra, y donde al menos los genitales de una de ellas están desnudos

* Relaciones sexuales implícitas, que se definen como cuando la boca o los genitales de una persona tocan los genitales o el ano de otra, incluso cuando el contacto no sea visible directamente, excepto en los contextos de salud sexual, publicidad e imágenes ficticias reconocidas o con signos que indiquen su carácter ficticio



Entre otras actividades sexuales están consideradas:



* Erecciones

* Presencia de productos derivados de actividades sexuales

* Genitales o ano bajo estimulación, incluso por encima o debajo de la ropa

* Uso de juguetes sexuales, incluso por encima o debajo de la ropa

* Estimulación de pezones humanos desnudos

* Apretones de pezones femeninos desnudos, excepto en el contexto de amamantamiento