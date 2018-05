Facebook y WhatsApps justifican el intercambio de datos de los usuarios

Facebook no cambia de parecer. La red social de Mark Zuckerberg continuará compartiendo datos de sus usuarios con Whatsapp para "intercambiar información y tomar acciones" contra "contenidos abusivos o spam", a pesar de las presiones de la Eurocámara .



Fue la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la que detectó la irregularidad de esta práctica según la ley nacional en lo que respecta al tratamiento de datos por parte de Facebook y WhatsApps . Ambas compañías fueron sancionadas por la cesión y tratamiento de datos personales de sus usuarios sin consentimiento.



La compañía asegura que no lo hace para "mejorar la experiencia del producto o los anuncios en Facebook " , aunque no descarta hacerlo "en el futuro".



"Si elegimos hacer esto en el futuro, lo haremos de acuerdo al Reglamento General de Protección de Datos" (GDPR, en sus siglas en inglés), asegura Facebook , en referencia a la nueva normativa que se aplica a partir de mañana en la Unión Europea (UE).



Esta legislación, que Zuckerberg se comprometió a aplicar, otorgará al ciudadano un mayor control del uso que hagan otros de su información personal, ya que, entre otras medidas, exigirá su consentimiento explícito para que las empresas usen sus datos.



Vea también Nokia 3310 recibe un millón de voltios y ya imaginas lo que sucedió [VIDEO]