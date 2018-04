Ahora tu podrás acompañar a Kratos en sus aventuras con esta app de Android y iOS. God of War se lanzará oficialmente el 20 de abril y será el regreso del asesino de dioses a la consola PS4 , luego de haber eliminado a los habitantes del Olimpo ahora irá por los nórdicos.

En Google Play y App Store de Apple ya pueden encontrar God of War Mimir's Vision. Sony aprovecha la tecnología de realidad aumentada para mostrar todos los rincones del nuevo mapa del título de Kratos.

Recuerda que no se trata de un juego, realmente se podría considerar como una herramienta que nos ayudará durante las horas de juego de God of War. Contará con información de Midgar y visitar los puntos de interés.

PlayStation Mobile Inc ha estado a cargo del desarrollo y ha sido lanzado de manera gratuita. Para que funcione correctamente necesitan encontrar una superficie plana sin contrastes, solo de esta manera se desplegará el mapa de God of War.



► Descargar God of War Mimir's Vision versión Android.