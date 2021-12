Google Chrome cuenta con su propia versión para dispositivos móviles, la cual también es la más utilizada en todo el mundo por encima de otros importantes buscadores como: Microsoft Edge, Safari, Opera, etc.; sin embargo, la mayoría de los usuarios no conocen los curiosos secretos o ‘Easter eggs’ (huevos de pascua) que el referido navegador esconde, uno de ellos aparece cuando abres 100 pestañas en el modo incógnito, ¿Quieres saber lo que ocurre? A continuación lo revelaremos.

Antes de comenzar ¿Qué es el modo incógnito de Google Chrome? Se trata de una o varias pestañas en donde al momento de realizar una búsqueda no almacena nada en el historial de navegación. Puedes ingresar a este modo abriendo la app móvil y haciendo clic en los tres puntos verticales ubicados en la parte superior derecha, se desplegarán varias opciones pero, tienes que escoger la que dice ‘Nueva pestaña de incógnito’.

QUÉ SUCEDE SI ABRO 100 PESTAÑAS EN EL MODO INCÓGNITO DE GOOGLE CHROME

Sabiendo esto, en el modo incógnito también tienes la capacidad de abrir muchas pestañas, pues al igual que en la navegación normal, Chrome aquí te indica en la parte superior el número de páginas abiertas, no obstante, lo mismo no ocurre si navegas desde una computadora o portátil. ¿Sabes lo que sucedería si abres 100 o más pestañas en el modo incógnito desde tu celular Android? Te sorprenderá el resultado, pues pasando el 99 ya no te aparecerá un número, sino un curioso gesto.

En la siguiente imagen que adjuntamos abrimos 100 pestañas en el modo incógnito y nos salió el emoji o ícono de un guiño sonriente ;), los de Mountain View no se han pronunciado sobre este secreto, ya que usualmente no responden por qué los crean, asimismo, les gusta que sean los propios usuarios quienes descubran y difundan estos huevos de pascua.

En la parte superior puedes apreciar el guiño sonriente (Foto Mag)

