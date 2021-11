Google Chrome siempre te preguntará si deseas guardar el inicio de sesión cuando accedes a un sitio web que requiera la colocación de un usuario y contraseña como las siguientes páginas: Facebook, Gmail, Hotmail, Instagram, Twitter, etc., esto no lo hace con la intención de saber tus datos, sino para que no vuelvas a perder el tiempo iniciando sesión al momento de visitar nuevamente cualquiera de las plataformas antes mencionadas.

En esta oportunidad, vamos a enseñarte un truco para que sepas los usuarios y contraseñas de todas las cuentas que has almacenado en el navegador de tu computadora o laptop, esto será de mucha utilidad si tienes varios inicios de sesión que quieres abrir en un ordenador ajeno al tuyo pero no te acuerdas la contraseña.

Es importante saber que este procedimiento funciona en cualquier ordenador independientemente de sus sistema operativo, ya sea si es Windows 10, 11 o Mac, etc., ya que la configuración se realiza desde el propio navegador Google Chrome.

CÓMO VER LOS USUARIOS Y CONTRASEÑAS DE CHROME

Primero, abre Google Chrome y presiona el ícono de los tres puntos verticales ubicados en el extremo superior derecho.

y presiona el ícono de los tres puntos verticales ubicados en el extremo superior derecho. Luego, toca en el apartado ‘Configuración’.

Se abrirán los ajustes del navegador, aquí haz clic sobre la opción ‘Autocompletar’.

Ahora, aprieta en ‘Contraseñas’.

Como puedes observar, ahora se abrirá una larga lista de páginas en donde has clocado el nombre de usuario y contraseña, este último se encuentra protegido.

Al costado de las contraseñas te saldrá el ícono de un ojo, cuando lo presiones automáticamente te mostrará la contraseña.

Si te encuentras en Windows, antes te pedirá el nombre de usuario y contraseña de la computadora o laptop.

CÓMO ENCONTRAR EL USUARIO DE TU PC

La contraseña es la misma que colocas cuando prendes el equipo.

Si no te acuerdas el usuario haz lo siguiente: haz clic en la lupa que se ubica en el extremo inferior izquierdo, escribe ‘Panel de control’ y ábrelo.

Finalmente, ingresa a la sección ‘Administrar cuenta’, aquí te aparecerá la foto y el usuario de tu cuenta Microsoft.

¿Tienes problemas con Google Chrome? Si el navegador falla, se bloquea o simplemente no abre una página web y te salen los siguientes mensajes: “Error de proxy en Google Chrome” o “Esta página web no está disponible”, haz clic aquí para conocer las soluciones y recomendaciones que ayuden a resolver este inconveniente.