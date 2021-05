Muchas personas que han tenido una gran cantidad de imágenes y videos almacenados en su computadora o celular, han optado por almacenarlas en Google Fotos, una de las mejores aplicaciones para guardar tus instantáneas. Además, esta plataforma suele tener demasiados archivos y si de repente quieres buscar uno en específico pero no sabes cómo, en la siguiente nota enseñaremos unos trucos para que soluciones este problema.

Si utilizas esta aplicación desde que se creó en el año 2015, debes tener muchos recuerdos, por ello, te mostraremos unos trucos para puedas buscar una foto o video en específico y solo escribiendo unos comandos en el buscador de Google Fotos. No necesitas instalar otros programas.

MÁS INFORMACIÓN: Aprende a transferir de un solo clic imágenes y videos adjuntos de Gmail a Google Fotos

Cabe resaltar que estos comando funcionan tanto en un equipo móvil como en una computadora, asimismo, esta disponible para los sistemas operativos iOS y Android. Por ejemplo: si colocamos enero 2021, la app nos mostrará todas las fotos que subimos en dicho mes.

Ejemplo (Foto: Google Fotos / Mag)

No es la única manera, también puedes colocar la palabra Photos (Fotos) seguido de “After” (después) o Before (antes) y por último la fecha. por ejemplo: Photos Before 5-28-2021, y Google Fotos nos mostrará todas las imágenes que almacenamos antes de 28 de mayo del presente año. Para este truco las palabras deben escribirse en inglés.

Como se recuerda, Google Fotos dejará de ser un servicio gratuito desde el próximo 1 de junio, a partir de esta fecha todas las imágenes o videos que subamos a la plataforma van a consumir los 15 GB que tendremos como límite, si ocupamos la totalidad, estaremos obligados a pagar cualquiera de sus paquetes que van desde los 1,99 euros por 100 GB o 2,99 euros por 200 GB mensualmente.

COMO OBSERVAR CUANTO ESPACIO ME QUEDA EN GOOGLE FOTOS

Para que gestiones el espacio de tu almacenamiento tienes que dirigirte a la web de Google denominada Storge, aquí podremos verificar la disponibilidad total que nos queda y un estimado de tiempo para ocuparlo totalmente. Asimismo, nos detalla la cantidad de fotos y video ocupados en megabyte (MB) o Gigabyte (GB), así como el espacio ocupado en Google Drive, Gmail.