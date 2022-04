¿Qué es la verificación en dos pasos? básicamente es un sistema de seguridad que los usuarios agregan a sus cuentas de Google para reforzar la seguridad y privacidad de los datos e información personal que almacenan aquí, ya que si por alguna extraña razón alguien consigue la contraseña de una cuenta, no podrá ingresar directamente porque de inmediato le pedirán un código de autenticación, el cual llegará únicamente a un determinado número de celular a través de un mensaje de texto (SMS) o llamada telefónica.

En esta oportunidad, desde Depor te enseñaremos a habilitar la verificación en dos pasos (2FA), así cada vez que alguien intente ingresar a tu cuenta de Google, incluso si sabe tu contraseña, tendrá que pasar por un segundo filtro de seguridad.

¿Por qué es importante proteger tu cuenta de Google con 2FA? es simple, este tipo de cuenta que prácticamente es tu correo de Gmail, almacena tus correos electrónicos, el historial de Chrome, tu ubicación con Google Maps, grabaciones de audios cuando interactúas con el Asistente de Google, documentos en la Nube, tus imágenes y videos en Google Fotos y toda la actividad de las apps instaladas en un dispositivo móvil que utilice los servicios de Google.

LOS PASOS PARA ACTIVAR LA VERIFICACIÓN EN DOS PASOS

Primero, desde tu celular o computadora ingresa a la página Google Account , puedes ir directamente haciendo clic aquí .

, puedes ir directamente haciendo clic . Ahora, en el lado lateral izquierdo presiona la pestaña “Seguridad”.

Ubícate en la sección “Acceso a Google” y toca en “Verificación en 2 pasos”, por defecto no la tendrás habilitada.

Dale en el botón azul que dice “Comenzar”.

Probablemente te pidan introducir tu correo y contraseña, añádelos.

Aquí te saldrán los teléfonos en donde has vinculado tu cuenta de Google , aprieta en “Siguiente”.

, aprieta en “Siguiente”. Agrega tu número de celular actual y elige con qué método quieres que te llegue el código de verificación: a través de un “Mensaje de Texto (SMS)” o “Llamada telefónica”.

Pulsa en “Enviar” y Google te habrá mandado un código de prueba a tu celular. Escribe la clave en la zona que dice “Ingresa el código” > “Siguiente”.

Finalmente, te preguntarán si deseas activar la verificación en dos pasos, haz un clic en “Activar”.

Por qué no debo quitarle el permiso de mi ubicación a Google

Si tienes un smartphone Android de gama alta o uno de gama media recién adquirido, no sería lo ideal quitarle los permisos a Google, sobre todo si vives en un país y zona en donde la delincuencia es “pan de cada día”. Si le niegas el GPS de tu cuenta a los de Alphabet Inc., en caso seas víctima de robo o pierdas tu equipo móvil, no podrás encontrarlo a través de Google Account. Esta es una de las principales razones para que Google continúe teniendo el acceso a tu ubicación o GPS del móvil.