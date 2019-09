Daddy Yankee se queja del Grammy Latino y Google Translate lo 'trolea' de la peor forma

Las últimas

[{"id":133499,"title":"El ojo, muy comprometido: as\u00ed qued\u00f3 la ceja de Guerrero tras choque con Caio previo a su expulsi\u00f3n [FOTO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/paolo-guerrero-mostro-brutal-corte-sufrio-choque-caio-previo-expulsion-flamengo-foto-133499","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c3ee1b24a2.jpeg"},{"id":133337,"title":"\u00a1Partidazo! Tijuana derrot\u00f3 3-2 a Morelia en el Estadio Caliente por el Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tijuana-morelia-vivo-online-directo-fox-sports-tudn-tv-azteca-liga-mx-apertura-2019-fecha-hora-canal-estadio-caliente-minuto-minuto-nczd-live-sports-event-133337","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c3a3810ddb.jpeg"},{"id":133178,"title":"\u00a1No levanta cabeza! Cruz Azul igual\u00f3 ante Monterrey en el Azteca por el Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-monterrey-vivo-directo-online-tudn-canal-5-espn-torneo-apertura-liga-mx-yoshimar-yotun-univision-deportes-mexico-estadio-azteca-133178","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c38b78f453.jpeg"},{"id":133497,"title":"Independente vs Defensa y Justicia EN VIVO v\u00eda TyC Sports: chocan por octavos de Copa Argentina","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/independente-vs-defensa-justicia-vivo-online-directo-tyc-sports-tv-publica-octavos-final-copa-argentina-2019-estadio-quilmes-directv-sports-minuto-minuto-nczd-live-stream-133497","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c35bf61f93.jpeg"},{"id":133496,"title":"Tiene un guante en esa zurda: notable asistencia de Yotun y Aguilar marca el 1-0 de Cruz Azul ante Monterrey [VIDEO]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-monterrey-vivo-ver-asistencia-yotun-gol-pablo-aguilar-azteca-video-133496","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c334ee1fde.jpeg"},{"id":133472,"title":"AQU\u00cd, Col\u00f3n vs Atl\u00e9tico Mineiro en Belo Horizonte EN VIVO: juegan v\u00eda DirecTV por 'semis' de Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/colon-vs-atletico-mineiro-vivo-directo-online-directv-tyc-sports-tv-publica-sportv-globo-semifinales-copa-sudamericana-2019-estadio-mineirao-belo-horizonte-nczd-live-sports-event-133472","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bff19ded38.jpeg"},{"id":133495,"title":"Toluca vs Atl\u00e9tico San Luis EN VIVO v\u00eda TUDN: se enfrentan por la fecha 11 del Apertura de Liga MX 2019","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/toluca-vs-atletico-san-luis-vivo-online-directo-tudn-espn-fox-sports-apertura-2019-liga-mx-nemesio-diez-minuto-minuto-horarios-canales-nczd-live-sports-event-133495","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c2da69205a.jpeg"},{"id":133470,"title":"As\u00ed puedes saber cuando tus amigos est\u00e1n \"en l\u00ednea\" usando WhatsApp Web","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-truco-tus-contactos-linea-viral-tutorial-smartphone-aplicaciones-wasap-nnda-nnrt-133470","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bf25a5e8e2.jpeg"},{"id":133345,"title":"Va por el t\u00edtulo: Sport Huancayo le gan\u00f3 2-0 a Cantolao en la semifinal de ida por la Copa Bicentenario [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sport-huancayo-vs-cantolao-golperu-vivo-online-ida-semifinal-copa-bicentenario-gol-peru-nczd-live-sports-event-fecha-hora-canal-133345","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c29e0105e3.jpeg"},{"id":133494,"title":"Daddy Yankee se queja del Grammy Latino y Google Translate lo 'trolea' de la peor forma","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-translate-burla-daddy-yankee-queja-grammy-latino-viral-smartphone-traductor-nnda-nnrt-133494","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c2ced434df.jpeg"},{"id":133276,"title":"\u00a1Boleto a Asunci\u00f3n! Independiente del Valle empat\u00f3 con Corinthians, pero accedi\u00f3 a la final de la Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/independiente-valle-vs-corinthians-vivo-online-directo-copa-sudamericana-2019-directv-sports-teleamazonas-globo-gol-tv-sportv-semifinal-vuelta-atahualpa-quito-live-sports-event-nczd-133276","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c22b0efefc.jpeg"},{"id":133303,"title":"\u00a1\u00cddolo y semifinalista! Barcelona SC igual\u00f3 ante El Nacional y avanz\u00f3 en Copa Ecuador 2019","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/barcelona-vs-nacional-vivo-online-directo-transmision-canal-futbol-gol-tv-copa-ecuador-cuartos-final-monumental-isidro-romero-guayaquil-nczd-133303","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c23dab7451.jpeg"},{"id":133491,"title":"Se acab\u00f3: Cabeza marc\u00f3 el 2-2 y sell\u00f3 el pase de los 'Rayos' del Valle a la final de la Sudamericana [VIDEO]","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/independiente-valle-vs-corinthians-cabeza-firmo-2-2-acerca-negriazul-final-copa-sudamericana-video-nczd-133491","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c1fad3a9ce.jpeg"},{"id":133258,"title":"\u00a1Rescat\u00f3 un empate! Am\u00e9rica y Ju\u00e1rez igualaron en el Benito Ju\u00e1rez por la fecha 11 del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-juarez-vivo-online-directo-transmision-tudn-canal-5-televisa-liga-mx-torneo-apertura-2019-fecha-11-benito-juarez-mexico-nczd-133258","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c1ad723df8.jpeg"},{"id":133489,"title":"Tr\u00e1iganme a la camarita: as\u00ed fue la reacci\u00f3n de Paolo Guerrero en su expulsi\u00f3n en el Brasileirao [FOTOS]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/paolo-guerrero-expulsion-reaccion-peruano-internacional-vs-flamengo-brasileirao-fotos-133489","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c19fcab544.jpeg"},{"id":133260,"title":"\u00a1Lo apabull\u00f3! Santos venci\u00f3 a Veracruz y es el l\u00edder del Apertura 2019 Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/santos-laguna-vs-veracruz-vivo-online-directo-transmision-fox-sports-tudn-liga-mx-torneo-apertura-2019-fecha-11-estadio-tms-corona-mexico-nczd-133260","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c1c4f6825c.jpeg"},{"id":133435,"title":"Marvel: el Vengador m\u00e1s poderoso reaparece como villano","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/marvel-vengador-poderoso-reaparece-villano-avengers-endgame-avengers-4-133435","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bc9dc80708.jpeg"},{"id":133490,"title":"\u00a1Se calentaron todos! Expulsaron a Paolo pero el DT de Flamengo tuvo un encontronazo con Rafinha [VIDEO]","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/paolo-guerrero-expulsado-tecnico-flamengo-dura-reaccion-rafinha-roja-depredador-133490","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c1bc549cf0.jpeg"},{"id":133262,"title":"Dragon Ball Super: Merus podr\u00eda ser un \u00c1ngel si tomamos en cuenta estos detalles del manga de Toyotaro","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-merus-seria-angel-nueva-teoria-manga-leer-online-shueisha-manga-plus-133262","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8a4aaff349a.jpeg"},{"id":133487,"title":"\u00a1Sangre, sudor y l\u00e1grimas! Paolo Guerrero fue expulsado ante Flamengo","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/paolo-guerrero-expulsado-depredador-vio-tarjeta-roja-directa-flamengo-vs-internacional-133487","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c1808212d7.jpeg"},{"id":133484,"title":"Tensi\u00f3n en Quito: Mauro Boselli anota el primero de Corinthians y pone la serie 2 a 1 por Copa Sudamericana","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-sudamericana\/independiente-valle-vs-corinthians-vivo-gol-mauro-boselli-1-0-tension-quito-copa-sudamericana-video-133484","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c0f592b33d.jpeg"},{"id":133486,"title":"Per\u00fa vs. Uruguay: entradas para amistoso de fecha FIFA se vender\u00e1n desde este lunes 30","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-uruguay-entradas-amistoso-seleccion-peruana-fecha-fifa-venderan-lunes-30-nczd-133486","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c10030b113.jpeg"},{"id":133485,"title":"Atenci\u00f3n, Universitario: Alberto Quintero fue convocado por Panam\u00e1 y se perder\u00e1 duelo clave con los cremas","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-alberto-quintero-convocado-panama-perdera-duelo-clave-cremas-133485","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c1009d8994.jpeg"},{"id":133478,"title":"\u00a1UFC no perdi\u00f3 el tiempo! Yair Rodr\u00edguez volver\u00e1 a enfrentar a Jeremy Stephens el 18 de octubre en Boston","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-yair-rodriguez-jeremy-stephens-volveran-pelear-18-octubre-boston-confirmo-dana-white-133478","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bff59a1e28.jpeg"},{"id":133264,"title":"Dragon Ball Super: \u00bfqu\u00e9 tanto misterio con Merus? Hay una idea sobre lo que tanto esconde a Goku","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-especial-merus-pista-resulta-reveladora-dbs-dragon-ball-133264","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8a50fe8a3a1.jpeg"},{"id":133481,"title":"Busc\u00f3 playa en Miami en Google Maps y detalle lo dej\u00f3 perplejo","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-maps-encontro-grupo-jugando-tenis-playa-detalle-sorprendio-estados-unidos-aplicaciones-smartphone-viral-street-view-nnda-nnrt-133481","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c07413a674.jpeg"},{"id":133480,"title":"\u00a1Ochoa qued\u00f3 retratado! Diego Rol\u00e1n marc\u00f3 el 1-0 de Ju\u00e1rez ante Am\u00e9rica por la Liga MX [VIDEO]","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-juarez-vivo-ver-gol-diego-rolan-1-0-bravos-aguilas-video-133480","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c0525609f2.jpeg"},{"id":133467,"title":"Cl\u00e1sico es extra\u00f1arte: jugaron en el Universitario vs. Alianza y ahora buscan el ascenso a Primera Divisi\u00f3n","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-jugaron-clasicos-buscan-ascenso-primera-division-fotos-133467","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bf907918a9.jpeg"},{"id":133479,"title":"\u00a1Luz verde para el cl\u00e1sico! Se dieron las garant\u00edas para que se juegue el Universitario vs. Alianza Lima","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-dieron-garantias-juegue-clasico-futbol-peruano-133479","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8c031259df3.jpeg"},{"id":133461,"title":"\u00a1Duro golpe! Campeona ol\u00edmpica de judo perdi\u00f3 la medalla de oro de los Juegos Panamericanos tras doping positivo","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/lima-2019-brasilena-rafaela-silva-campeona-olimpica-judo-perdio-oro-juegos-panamericanos-dopaje-nczd-133461","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8be2473732c.jpeg"},{"id":133195,"title":"VER AQU\u00cd, Am\u00e9rica vs. Ju\u00e1rez EN VIVO v\u00eda TUDN por el Torneo Apertura de la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/ver-america-vs-juarez-via-tudn-vivo-25-septiembre-2019-liga-mx-jornada-11-futbol-gratis-online-horarios-canales-tv-estadio-benito-juarez-nnda-nnrt-133195","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bee02cd1e1.jpeg"},{"id":133379,"title":"\"Joker\" genera alarma en Estados Unidos despu\u00e9s de un bolet\u00edn del FBI","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-fbi-advierte-potenciales-ataques-cines-estados-unidos-guason-133379","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b8ca9ada61.jpeg"},{"id":133269,"title":"\"Joker\": Joaquin Phoenix aclar\u00f3 de una vez si Guas\u00f3n tendr\u00e1 segunda parte en el Universo DC","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/joker-joaquin-phoenix-deja-entrever-haber-secuela-guason-133269","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/24\/5d8a56aab7fc1.jpeg"},{"id":133474,"title":"\u00bfQu\u00e9 significan las dos ni\u00f1as de WhatsApp? Esta es la verdadera historia","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-aterrador-significado-emoji-ninas-juntas-viral-smartphone-aplicaciones-wasap-nnda-nnrt-133474","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bfd0a46365.jpeg"},{"id":133439,"title":"Solo uno impondr\u00e1 su idea: el cl\u00e1sico de estilos que se dar\u00e1 en el Universitario vs. Alianza Lima [AN\u00c1LISIS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-clasico-estilos-dara-domingo-monumental-analisis-133439","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bd1ad7e0a5.jpeg"},{"id":133477,"title":"De las pifias a la ovaci\u00f3n: Vinicius explic\u00f3 el motivo de sus l\u00e1grimas tras anotar ante Osasuna","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vinicius-junior-explico-lagrimas-anotar-1-0-osasuna-laliga-santander-133477","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bfb9d71404.jpeg"},{"id":133476,"title":"Uno m\u00e1s que no concuerda: \"Virgil van Dijk mereci\u00f3 ganar el 'The Best'\"","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/lionel-messi-aitor-karanka-virgil-dijk-merecio-ganar-the-best-fifa-lesion-messi-barcelona-133476","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8b94a54912e.jpeg"},{"id":133473,"title":"\u00a1Dio el batacazo! Peruano Juan Pablo Varillas derrot\u00f3 a un top 100 de la ATP en el Challenger de Buenos Aires","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/tenis-juan-pablo-varillas-derroto-boliviano-hugo-dellien-puesto-82-atp-avanzo-octavos-final-challenger-buenos-aires-133473","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bf3883d850.jpeg"},{"id":133344,"title":"Duro golpe: Coopsol perdi\u00f3 3-1 ante Atl\u00e9tico Grau por la Copa Bicentenario en un duelo que acab\u00f3 en pelea [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/coopsol-vs-atletico-grau-vivo-online-ida-semifinal-copa-bicentenario-gol-peru-nczd-live-sports-event-fecha-hora-canal-133344","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bf685aa91e.jpeg"},{"id":133471,"title":"Intensidad completa: Antonio Gonz\u00e1les record\u00f3 c\u00f3mo es jugar un cl\u00e1sico al mando de \u00c1ngel Comizzo","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-antonio-gonzales-recordo-clasicos-jugo-mando-angel-comizzo-133471","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bf01f56221.jpeg"},{"id":133466,"title":"Ya no te acordabas: \u00bfcu\u00e1ndo fue la \u00faltima vez que Real Madrid fue l\u00edder en solitario de LaLiga?","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-lider-laliga-ultima-vez-blancos-lideres-solitario-133466","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bf055bdeec.jpeg"},{"id":133469,"title":"\u00a1Tensi\u00f3n en Huacho! Jugadores de Coopsol se agarraron a golpes tras perder contra Atl\u00e9tico Grau [VIDEO]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-bicentenario-jugadores-coopsol-agarraron-golpes-perder-atletico-grau-video-133469","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bea9786c7f.jpeg"},{"id":133464,"title":"\u00a1De locos! Peleador de kickboxing cay\u00f3 noqueado, pero se levant\u00f3 y festej\u00f3 como si hubiese ganado [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/youtube-viral-peleador-kickboxing-noqueado-levanto-festejo-hubiese-ganado-video-133464","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8be362cedc5.jpeg"},{"id":133462,"title":"\u00a1Es una alfombra! As\u00ed luce el estadio Monumental para el cl\u00e1sico entre cremas y blanquiazules","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-alianza-lima-luce-estadio-monumental-clasico-133462","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8be33d67e76.jpeg"},{"id":133468,"title":"Goles con controles perfectos: Rodrygo emula a Ronaldo en un debut so\u00f1ado con el Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-rodrygo-emula-ronaldo-nazario-anotar-debut-club-merengue-laliga-santander-video-133468","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8be96f65dd5.jpeg"},{"id":133302,"title":"FIFA 20 puede ser tu perdici\u00f3n si usas esta t\u00e1ctica defensiva","categoria":"Radio Depor","slug_categoria":"depor\/radio-depor","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/radio-depor\/fifa-20-tactica-defensiva-llevarte-derrota-segura-133302","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/23\/5d602e67d10f7.jpeg"},{"id":133459,"title":"Dragon Ball Super: Toyotaro est\u00e1 interesado en crear una historia con Slug, viejo persone del anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-toyotaro-interesado-crear-historia-slug-viejo-persone-anime-dragon-ball-manga-mexico-133459","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/25\/5d8bdfdddc6d1.jpeg"}]