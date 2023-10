No te limites a los dispositivos incluidos en la caja; existen opciones que pueden mejorar la experiencia de cualquier aparato. Solo necesitas prestar atención a los aspectos técnicos y verificar su compatibilidad. Por ejemplo, si disfrutas capturando momentos especiales con una GoPro, es probable que requieras accesorios adicionales para facilitar la transferencia y el almacenamiento de tus archivos.

La empresa Kingston, especializada en productos de memoria, compartió varios consejos sobre cómo elegir la tarjeta adecuada y recomienda varios productos para respaldar y transportar el material grabado de manera práctica, mejorando así la experiencia de uso de la GoPro.

Guía para seleccionar una tarjeta MicroSD

La capacidad y el modelo ideal de tarjeta microSD para cada usuario irá en función de algunas preguntas que vale la pena hacerse tales como: ¿Qué se va a filmar? ¿Durante cuánto tiempo?, si se está dispuesto a correr el riesgo de quedarse sin espacio a la mitad de una toma o si es absolutamente indispensable capturar la totalidad de lo que se quiere grabar.

Lo siguiente a tomar en cuenta al adquirir una microSD para una cámara GoPro es la velocidad de escritura de la tarjeta; mientras más rápida sea mejor, particularmente para filmaciones en 4k y 8k esto se vuelve un requerimiento esencial para evitar fallos en el material.

Como mínimo se recomienda una tarjeta Clase 10 que escribe a un mínimo de 10 MB/s para prácticamente cualquier cámara GoPro. Sin embargo, las tarjetas U3 (30 MB/s) están diseñadas específicamente para ser compatibles con vídeo 4K, como una GoPro. En este sentido, la gama de tarjetas microSD Canvas Go! Plus de Kingston es una opción ideal para los aventureros que siempre están en movimiento. Con velocidades de transferencia superiores de hasta 170 MB/seg, la tarjeta microSD Canvas Go! Plus acelera el flujo de trabajo y gracias a su rendimiento de velocidad U3 y V30, permite grabar impresionantes videos 4K Ultra-HD sin preocuparse por las velocidades lentas y fotogramas perdidos. Así mismo, es ideal para cámaras de acción, drones y dispositivos Android.

Guía para facilitar el respaldo y transferencia del material grabado

Después de grabar impresionantes tomas con la GoPro por lo general lo primero que se busca es pasar el material a una computadora para su edición y posteriormente compartirlo en internet a través de redes sociales o bien, comenzar a trabajar en algún proyecto audiovisual como un cortometraje.

Para ello Kingston es un gran aliado ya que ofrece distintos productos que pueden agilizar y garantizar que esto sea lo más productivo posible. Los lectores de SD y microSD como el MobilitePlus, portátiles, minimalista y ofrecen rendimiento USB 3.2 Gen 1 que garantiza una rápida transferencia de los datos. Para aquellos realizadores de video profesionales que requieren transferir grandes cantidades de material audiovisual, Workflow Station de Kingston es el aditamento ideal. Un miniHub, con lectores USB, SD y microSD, un sistema flexible para transferir videos, fotos y audio desde múltiples fuentes a la vez.

Finalmente, y de vital importancia, es importante considerar dispositivos para respaldar el material audiovisual grabado con la GoPro, sobre todo para esos momentos irrepetibles y hazañas únicas que ocurren durante la filmación, pero que difícilmente pueden recrearse en una segunda toma. Para ello Kingston cuenta con unidades de estado sólido externas como el XS2000 que es ideal para trabajar de la mano con GoPro sobre la marcha y en todo momento ya que cuenta con dimensiones de bolsillo, está probado para ser resistente al agua, al polvo, a los golpes y lo más importante, está disponible en capacidades de hasta 4TB y con velocidades de hasta 2000 MB/seg.