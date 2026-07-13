Huawei FreeClip 2: sonido sorprendente y confort icónico.

Comodidad redefinida

Los HUAWEI FreeClip 2 mejoran aún más la aclamada ergonomía de la primera generación, esto gracias a una mejora en el C-Bridge, que estrena materiales de silicona líquida que los hacen 25% más suaves. Cada auricular pesa sólo 5.1 gramos, y su tamaño se ha reducido en un 11%, por lo que es posible llevarlos por horas sin sufrir molestias.

Experiencia de audio mejorada

Integran un chip de audio con NPU (Unidad de Procesamiento Neuronal), es decir, que están impulsados por IA. Son 10 veces más potentes que la generación anterior en procesamiento de audio y voz, ofrecen un 100% más en frecuencias bajas, y el doble de capacidad de volumen que la generación anterior.

Llamadas claras y estables

Para proporcionar una mejor calidad de llamadas en entornos ruidosos, como calles, carreteras, restaurantes y transporte público, los HUAWEI FreeClip 2 cuentan con un sistema de cancelación de ruido de llamada con tres micrófonos. Este sistema, combinado con algoritmos de cancelación de ruido, identifica de forma inteligente el ruido ambiental y garantiza que puedas oír y ser oído con claridad.

Disfruta de mucho más

Los FreeClip 2 ofrecen un nivel de protección IP57 contra polvo y agua, lo que significa que son resistentes a la lluvia y el sudor intenso.

Con una sola carga puedes obtener hasta 9 horas de reproducción, y hasta 38 horas utilizando la batería del estuche de carga. Asimismo, su tecnología de carga rápida ofrece hasta 3 horas de uso con tan sólo 10 min de carga.

El estuche de carga ahora es más compacto y cuadrado, Disfruta de un agarre cómodo con un estuche de carga refinado que es un 17 % más estrecho y un 14 % más ligero.

Ambos auriculares son exactamente iguales, por lo que puedes ponerlos de manera indistinta en el oído izquierdo o derecho, ya que cuentan con la tecnología de identificación automática izquierda-derecha.

Con su control por gestos podrás personalizar cada toque en el audífono izquierdo y derecho, para controlar la reproducción multimedia o activar el asistente de voz. También puedes contestar o rechazar una llamada con un movimiento de cabeza.

Los FreeClip 2 están disponibles en colores Azul, Blanco y Negro.

Se pueden conectar y configurar de manera sencilla con teléfonos Android, iOS y Huawei. También se pueden conectar de manera simultánea a 2 dispositivos (smartphones, tablets o PCs).