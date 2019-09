IFA 2019: LG renueva sus smartphones de la linea K y lanza el K40s y K50s

LG presentó sus nuevos teléfonos inteligentes LG K50S y LG K40S en IFA 2019 en Berlín, Alemania, para complementar su línea competitiva de teléfonos inteligentes con precios atractivos. Estos modelos de la serie K están equipados con mejor cámara, pantalla y batería más potente, entre otras mejoras para una experiencia multimedia más premium y a precio accessible.

Al igual que las series G y V emblemáticas de LG, el LG K50S tiene tres cámaras traseras: 13MP con PDAF, 5MP Súper Gran Angular y lente de 2MP con sensor de profundidad. Este último produce una separación más clara entre el sujeto y el fondo cuando se toman retratos para obtener una profundidad de campo más realista. Por su parte, el LG K40S ofrece dos cámaras traseras: lente de 13MP con PDAF y 5MP Súper Gran Angular.

Estos teléfonos fueron diseñados para una experiencia superior de consumo de juegos y contenido, con pantallas típicas de los teléfonos premium. El LG K50S viene con una inmensa pantalla FullVision de 6.5 pulgadas, mientras que el LG K40S ofrece una pantalla HD+ de 6.1 pulgadas. Adicionalmente, ambos smartphones ofrecen audio dinámico con DTS: X 3D Surround Sound.

"Estos nuevos dispositivos de la serie K ofrecen una experiencia multimedia optimizada que es competitiva con los mejores teléfonos inteligentes en el rango de precios", dijo Morris Lee, vicepresidente senior de LG Electronics Mobile Communications Company. "Con pantallas mejoradas y cámaras más versátiles, los LG K50S y LG K40S representan un valor excepcional que demuestra el compromiso de LG de priorizar las necesidades de los consumidores".

La nueva serie K estará disponible en Europa, América Latina y Asia a partir de este octubre en dos colores distintivos: aurora black y moroccan blue.

CARACTERÍSTICAS DEL LG K50S

Chipset: 2.0 GHz Octa-Core

Display: 6.5-inch 19.5:9 HD+ FullVision Display

Memoria: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (up to 2TB)

Cámara: Posterior: 13MP with PDAF / 2MP with Depth Sensor / 5MP with Super Wide Angle. Frontal: 13MP

Batería: 4,000mAh

Sistema operativo: Android 9.0 Pie

Tamaño: 165.8 x 77.5 x 8.2mmNetwork: LTE / 3G / 2G

Color: New Aurora Black and New Moroccan Blue

Otros: DTS:X 3D Surround Sound / AI CAM / MIL-STD 810G Compliance / Fingerprint Sensor / Google Assistant Button

CARACTERÍSTICAS DEL LG K40S

Chipset: 2.0 GHz Octa-Core

Display: 6.1-inch 19.5:9 HD+ FullVision Display

Memoria: 2GB, 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (up to 2TB)

Cámara: Posterior: 13MP with PDAF / 5MP with Super Wide Angle. Frontal: 13MP StandardBatería: 3,500mAh

Sistema operativo: Android 9.0 Pie

Tamaño: 156.3 x 73.9 x 8.6mm

Network: LTE / 3G / 2G

Color: New Aurora Black and New Moroccan Blue

Otros: DTS:X 3D Surround Sound / AI CAM / MIL-STD 810G Compliance / Fingerprint Sensor / Google Assistant Button