Infinix anunció la llegada al Perú de su nueva HOT70 Series, una línea de smartphones que combina diseño, personalización y herramientas de inteligencia artificial para acompañar las actividades cotidianas. La propuesta está dirigida a usuarios que buscan un equipo para estudiar, organizarse, crear contenido y entretenerse, sin dejar de lado el estilo.

La serie recibió un premio Platinum en los MUSE Design Awards, en la categoría Product Design – Digital & Electronic Devices, un reconocimiento internacional a su propuesta de diseño. Bajo el concepto “Colorido, Versátil, Divertido”, ambos modelos incorporan elementos visuales y funciones que buscan hacer de la experiencia con el smartphone algo más personal. HOT70 Pro 5G: diseño interactivo y rendimiento El HOT70 Pro 5G destaca por su Active Matrix Cube, una matriz de luces LED ubicada en la parte posterior que permite visualizar alertas y efectos de iluminación para lamadas, mensajes, música y otras interacciones.

Además, ofrece opciones para personalizar los patrones y diseños, convirtiendo la parte posterior del equipo en un elemento distintivo. En cuanto al rendimiento, incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7100 5G y una pantala con tasa de refresco de 144 Hz, que ofrece una experiencia fluida al navegar, consumir contenido y jugar.

El equipo cuenta con protección IP68 frente al polvo y al agua, con resistencia a la inmersión en agua dulce de hasta 1,5 metros durante 30 minutos. Asimismo, incorpora elementos visuales inspirados en Free Fire, que complementan las opciones de personalización del dispositivo. HOT70: color, diseño y personalización Por su parte, el HOT70 apuesta por un diseño expresivo y acabados que destacan por sus efectos visuales.

El modelo incorpora un Active Halo, un sistema de iluminación dinámica que permite visualizar lamadas, mensajes, el estado de carga y otras alertas, incluso cuando el equipo está colocado boca abajo.

Uno de sus atributos más lamativos es su acabado Thermo Orange, que cambia de tonalidad según la temperatura: con el frío, el naranja se vuelve más intenso, mientras que con el calor adquiere un tono más claro.

El equipo también está disponible en Quiet Violet, Green Texture, Night Pulse y Silver Dancer. Los acabados Quiet Violet y Green Texture incorporan Dynamic Shine Design y Lumina Flare, que generan efectos de bri lo y sombra al mover el teléfono.

A ello se suma Crystal Mood Island, un detale alrededor de la cámara que refleja distintas tonalidades según la incidencia de la luz. El HOT70 cuenta con Certificación SGS de grado militar de cinco estrelas, que respalda su resistencia frente a golpes y caídas accidentales, y protección IP65 contra el polvo y las salpicaduras de agua.

Inteligencia artificial y autonomía para el día a día

Ambos modelos incorporan herramientas de inteligencia artificial pensadas para simplificar tareas cotidianas y facilitar la creación de contenido.

Con One-Tap AI FlashMemo, los usuarios pueden guardar información, capturar ideas y organizar notas o recordatorios mediante una tecla lateral. Al mantenerla presionada, se activa Folax, el asistente de inteligencia artificial que permite realizar consultas por voz e interactuar con el contenido en pantalla.

Para quienes disfrutan de la fotografía y la creación de contenido, AI Studio incluye funciones como AI Live Photo, AI Eraser y AI Extender, que permiten crear fotos en movimiento, eliminar elementos no deseados y ampliar la composición de una imagen mediante inteligencia artificial. La autonomía también forma parte de la propuesta de la serie.

Ambos equipos cuentan con una batería de 5.600 mAh y carga rápida de 45 W, pensadas para acompañar las actividades del día. Además, incorporan la función Bypass, diseñada para reducir el calentamiento asociado al uso de alto consumo cuando el equipo está conectado a la corriente.

“Con la llegada de la serie HOT70 queremos demostrar a la audiencia joven que tenemos propuestas en las que no tiene que elegir entre diseño o funcionalidad, sino que pueda disfrutar ambos en un equipo pensado para acompañar su día a día”, señaló Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.

Disponibilidad

La nueva serie HOT70 de Infinix ya está disponible en Perú a través de retailers autorizados y plataformas digitales. Con una propuesta que combina diseño expresivo e inteligencia artificial, pensadas para distintos estilos y necesidades de uso.

El HOT70 Pro 5G llega con un precio aproximado de S/1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles), mientras que el HOT70 está disponible a un precio aproximado de S/999.00 (Novecientos noventa y nueve con 00/100 soles).