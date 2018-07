Instagram te avisará cuando hayas visto todas las publicaciones hechas en las últimas 48 horas

Instagram te ahorrará la navegación en la app con una nueva función llamada You're all caught up (ya estás al día), un aviso de que has observado todas las publicaciones de tus contactos han publicado en las últimas 48 horas.



La intención de este aviso en Instagram es facilitar la experiencia del usuario para que no gaste tiempo de más en contenido desactualizado . Además, así evitas ver publicaciones dos veces y te alejas del smartphone por un tiempo.



¿Será que Instagram quiere que pases menos horas en la app? La idea es que el usuario navegue y explore otras funciones dentro de la interfaz. Por ejemplo, puedes echar un vistazo a las Stories o IGTV .



Así la función You're all caught up cae perfecto con las intenciones de Instagram de ampliar sus servicios y funciones. Recordemos que ya puedes -por ejemplo- musicalizar tus publicaciones.

Nuevo aviso de Instagram Nuevo aviso de Instagram