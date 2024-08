No tienes que meter tu tarjeta de crédito o débito. Instagram es la red social donde muchos jóvenes y adultos pasan horas viendo desde Reels a lo que ha publicado tu amigo. ¿Alguna vez te has percatado del juego oculto que existe en la aplicación? Pues aquí te cuento todo.

Resulta que la plataforma de Meta ahora tiene un videojuego que es gratis para todo el mundo, y no hay necesidad de ser un experto o tener que descargar una aplicación complementaria para activarlo. A mi me ha encantado luego de que lo probé y me resulta bastante simpático.

La única cosa que necesitas será enviarle un emoji a tu amigo en Instagram, cualquiera de ellos. Tienes hasta más de 700 opciones en total. Luego empieza a realizar los mismos pasos que hice:

Una vez que hayas enviado el emoji, puede ser un fantasma o una carita, deberás pulsar sobre el emoticón varias veces seguidas.

Trata de que no se activen las reacciones o no funcionará.

Cuando lo hayas hecho, verás que se abre el juego oculto muy similar a Breakout de Atari.

El juego consiste en que no debes dejar caer al emoji. Usa la barra inferior para golpearla y hacerlo rebotar.

Cuando este caiga, perderás tu turno. En cambio, si pasas, se volverá cada vez más difícil, pues aumentará la velocidad y deberás estar alerta.

Puedes hacer lo mismo con un corazón, una carita que sonríe, un vegetal, una fruta, etc. Como sabes, los emojis, elaborados por Unicode, cada vez son más y, por ende, tienes mayor cantidad de objetos para elegir.

En el caso de que ya no quieras jugar, simplemente debes darle hacia atrás a la app de Instagram para regresar a la conversación que sostienes con tu amigo o contacto cercano.

INSTAGRAM | No debes esperar a que se caiga el emoji. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Aquí más trucos de Instagram y otras redes sociales