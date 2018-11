Instagram cambiará el perfil de sus usuarios en las próximas semanas

Instagram prepara cambios en el perfil de sus usuarios. En un comunicado de prensa, la red social dio a conocer cuáles serán modificaciones de la interfase respecto a la visualización de los perfiles.



El nuevo perfil de Instagram no tendrá un diseño revolucionario a diferencia de lo que tenemos ahora. Los principales puntos modificados corresponden a la navegación y la estructura del perfil, debido a que la intención de la compañía es ofrecer facilidades a la interacción entre personas.



" Durante las próximas semanas, es posible que veas que las funciones se han reorganizado en al parte superior de tu perfil, incluidos los cambios en los iconos, los botones y la forma en que navegas entre las pestañas, lo que esperamos que haga que los perfiles sean más limpios y fáciles de usar. Las fotos y vídeos que has compartido en tu cuadrícula no cambiarán", reza el comunicado.



Uno de los cambios en Instagram es el botón de Seguir, que pasará a situarse bajo la biografía. Además, habrá un nuevo botón para enviar un mensaje directo con un solo clic.



Los datos de seguidores y seguidos cambiarán de posición: ahora lo verás debajo de la biografía y desaparecerán el número de publicaciones que ha hecho cada persona. Al consultar los seguidores o los seguidos de un usuario, ahora podrás ver los amigos que tienes en común con esa persona.



Por si esto fuera poco, las pestañas de Instagram para navegar por el perfil también se actualizarán, y dejarán de tener iconos para utilizar nombres descriptivos. Se dividiría en cuadrícula, posts, IGTV y fotos etiquetadas.



Los cambios de Instagram están programados para las siguientes semanas.