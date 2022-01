¿Ya no la necesitas? ¿Te creaste otra? Instagram es la red social donde muchos gustan compartir no solo sus historias, sino también sus videos de corta duración como los reels y las imágenes decorándolas con una infinidad de filtros. Pero algunos usuarios simplemente no le agregan publicaciones ni mucho menos paran horas y horas viendo lo que añaden los demás.

Es por ello que si has decidido no usar más Instagram, te mostraremos un sencillo truco para poder eliminar tu cuenta de por vida de una manera simple. Ojo, que de realizar este tutorial no podrás recuperar tu cuenta, pero tu nombre nuevamente volverá a estar disponible por si deseas utilizarlo en otra.

CÓMO ELIMINAR TU CUENTA DE INSTAGRAM

Lo primero será ingresar a Instagram.

Ingresa a tu perfil.

Ahora pulsa las tres barritas de la esquina superior.

En ese momento pulsa sobre Configuración.

Allí dirígete a Cuenta.

De esta manera podrás eliminar tu cuenta de Instagram. (Foto: MAG)