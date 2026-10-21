Internet en el Perú: ¿qué falta para tener una conexión más eficiente?

Según datos de Internet Society Pulse consultados al 30 de septiembre de 2026, solo el 48% de los 1,000 sitios web más visitados en el Perú puede accederse desde un servidor o caché ubicado dentro del país. En términos simples, en más de la mitad de los casos ese contenido no está disponible desde infraestructura local. En Chile, este indicador alcanza el 68% y en Colombia, el 59%.

Para Guillermo Bustamante Moyano, subgerente de Preventa de Gtd, uno de los principales retos está en fortalecer la interconexión local y lograr que más contenido y servicios digitales estén disponibles dentro del país.

“La disponibilidad local depende, entre otros factores, de que los proveedores de contenido decidan alojar sus contenidos o acercarlos a infraestructura ubicada en el Perú, considerando distintos criterios técnicos y comerciales. Una vez que esa información está disponible localmente, los puntos de intercambio de internet (IXP) permiten que las redes conectadas accedan a ella y la lleven de manera más directa a sus usuarios”, agrega Bustamante.

Para ello existen los puntos de intercambio de internet (IXP), que permiten que distintas redes se conecten de manera más directa. Según Internet Society, el Perú cuenta con 12 IXP activos y el 77% de las redes activas identificadas en el país puede intercambiar información a través de estos puntos.

¿Cómo impacta esto en las empresas?

Una menor interconexión local puede generar mayores costos y demoras en el envío y recepción de información. Esto puede afectar especialmente a empresas que dependen de servicios en la nube, herramientas de colaboración o soluciones de ciberseguridad.

“El impacto es directo: mayores costos, más demora en las conexiones y un menor desempeño de servicios sensibles. Una interconexión local robusta puede reducir esos tiempos de respuesta en ciertos escenarios y disminuir costos al mantener más tráfico dentro del país. Para las empresas, eso se traduce en una mejor experiencia del usuario final y mayor eficiencia operativa”, señala Bustamante.

El desafío también se extiende fuera de Lima. Según el especialista, la capital concentra infraestructura, operadores y contenidos, mientras que en regiones existen menos rutas disponibles, menor capacidad de respaldo ante fallas y mayores costos.

De cara a los próximos años, Bustamante considera claves tres acciones: fortalecer los puntos de intercambio de Internet y la conexión directa entre redes, atraer más contenido y servicios de nube al país y ampliar la infraestructura regional con más rutas alternativas y respaldo ante fallas.

“La tecnología existe y el negocio puede justificarse, pero sin una visión colaborativa entre los distintos actores, la evolución será más lenta”, concluye.