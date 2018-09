¡iOS 12 de Apple está disponible! Solo estos iPhones y iPads pueden descargarlo

El iOS 12 de Apple ya está disponible para algunos de los móviles más exclusivos de la firma estadounidense. El nuevo sistema operativo, disponible para iPhones y iPads, trae aspectos interesantes como el sistema de gestión de salud digital para controlar nuestro tiempo de uso del smartphone , el Measure que permite medir objetos mediante Realidad Aumentada y los nuevos Memojis.



Hay un montón de novedades que trae el iOS 12 de Apple para sus dispositivos, ¿pero sabes si tu teléfono es capaz de descargar el nuevo sistema operativo?



Para que salgas de la duda, te compartimos todos los dispositivos de Apple que podrán contar con el nuevo servicio de iOS.



iPhone X

iPhone 8 y 8 Plus

iPhone 7 y 7 Plus

iPhone 6S y 6S Plus

iPhone SE

iPhone 6 y 6 Plus

iPhone 5s

iPad Pro (9.7 pulgadas, 10.5 pulgadas y ambas generaciones de 12.9 pulgadas)

iPad (2018)

iPad (quinta generación)

iPad Air y iPad Air 2

iPad mini 2, 3 y 4

iPod Touch (sexta generación)

