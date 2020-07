Promete dar que hablar. La expectación por el lanzamiento del nuevo iPhone 12 no tiene cuando acabar y Apple ya empieza a jugar con los sentimientos de sus usuarios. A puertas del evento en el que la marca de la manzana haría oficial su nuevo línea de celulares, en redes sociales ya se filtró la que sería la primera foto real del iPhone 12.

Como era de esperarse, la imagen se viralizó en cuestión minutos y ya es tendencia en Facebook y Twitter. Si bien es cierto que esta no es la primera vez que se habla de la supuesta apariencia del iPhone 12, lo que llama la atención esta vez es que fue la misma Apple quien filtró el vídeo y no otra cuenta como muchos pueden estar pensando.

Hace unos días Apple compartió con todos sus suscriptores en YouTube un nuevo vídeo referente al teletrabajo en tiempos de pandemia por el brote del COVID-19. No obstante, hubo una imagen que no pasó desapercibida por los buenos observadores. Y es que en una parte del clip se puede apreciar claramente el nuevo iPhone 12 que no ha sido presentado aún.

Apple compartió un video en el que se puede apreciar la primera imagen real del iPhone 12. (Foto: Captura)

¿Cómo podemos estar seguros de que se trataría del iPhone 12? Pues para ello solo basta con fijarse en los detalles del vídeo a partir del segundo 21. Una mujer viaja en un auto mientras habla por videollamada con otra persona, y en su mano sujeta un celular nunca antes visto de Apple. Presuntamente sería el iPhone 12 en colo blanco, aunque la imagen no es del toda clara para ser sinceros.

Por otro lado, hay otras características que también llaman la atención del móvil. De acuerdo a las últimas informaciones sobre este nuevo celular de Apple, hay muchas similitudes para creer que el celular que porta a señora es el iPhone 12. Entre ellos, por ejemplo, está el botón de silencio que se encuentra en el lateral, así como que el diseño es una vuelta al pasado recordando la rectitud de los iPhone 4 y 5.

VIDEO COMPLETO DE APPLE

Posible precio y algunas novedades

El nuevo Iphone 12 saldría al mercado en cuatro modelos (iPhone 12 (5,4″), iPhone 12 (6,1″), iPhone 12 Pro (6,1″) y iPhone 12 Pro Max (6,7″). Y los precios de estos móviles oscilarían entre 649 y 1.099 dólares en Estados Unidos.

Además, los expertos creen que estos cuatro dispositivos no usarán los audífonos con cable EarPods, sino los ya exitosos AirPods (que funcionan mediante Bluetooth). No solo eso: el nuevo Iphone 12 tendrá conexión 5G en EUA, mientras que para los otros países recibirán el modelo Sub-6Ghz.

