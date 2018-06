iPhones de Apple reemplazarán el Lightning por el USB Tipo C desde 2019

Apple prepara un cambio importante en los iPhones : el puerto Lightning será reemplazado por el USB Tipo C desde 2019.



Un informe de DigiTimes señala que los conectores Lightning presentes en los iPhone 8 y iPhone X tendrán en el futuro un conector más convencional. Se esperaba que el cambio sea este año, pero debió ser postergado por problemas técnicos de Apple .



Supuestamente los tres iPhones que Apple lanzaría este año ( iPhone 8S , iPhone X y iPhone X Plus ) iban a incluir en la caja un cable Lightning a Tipo C para permitir conectar el cable en conectores con este puerto reversible, incluso a los puertos de las más recientes MacBook y MacBook Pro .



Recordemos las quejas de los usuarios al reportar que necesitaban de un adaptador especial para conectar por cable el iPhone a la Mac .

