Kia Perú, representada por Astara Perú, presentó dos modelos SUV’s que buscan dinamizar la industria automotriz peruana: el New Sorento y el All-new K3 Cross. Además, la marca presentó a Marco Zunino como el nuevo embajador del New Sorento. La compañía destaca la tecnología y el diseño en cada vehículo. Veamos las principales características de cada automóvil.

Detalles del New Sorento

El New Sorento es un “Product Enhancement” de la actual generación, lo cual refleja una mejora de las diferentes características que presenta este modelo. Desde su renovado diseño frontal minimalista hasta la incorporación de las nuevas luces LED frontales “Star-map”, este vehículo exhibe una estética moderna que lo distingue en su clase.

En lo que respecta a la seguridad, el New Sorento se destaca con sus 6 bolsas de aire y una amplia gama de sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS), que incluyen el frenado automático (FCA), el control crucero inteligente (SCC), la Asistencia de Seguimiento de Carril (LFA) y la Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA). Estas tecnologías están disponibles desde la versión de entrada, asegurando una protección óptima y una conducción más segura en todo momento. Además, el interior renovado ofrece pantallas panorámicas integradas de 12.3¨ y un sistema de infoentretenimiento de vanguardia, compatible con Apple Carplay y Android Auto inalámbrico.

El New Sorento trae sistema Shift by Wire, un Sunroof Panorámico y una Maletera Inteligente, así como un nuevo tamaño de aros disponibles de 20″. Dependiendo de la versión podremos encontrarlo en 2 motorizaciones: 2.5 MPI de 178 HP y el motor 3.5 MPI de 6 cilindros en “V” de 268 HP con transmisión automática de 8 velocidades. Hay tres versiones: EX Plus, EX Sport y EX Limited. Los colores disponibles son Negro, Plata, Blanco, Gris, Azul y el nuevo color Verde Cityscape.

El auto ya está disponible a nivel nacional desde los USD 38,990 dólares, con un bono de USD 2000 dólares, financiado con Bono Santander Consumer.

Detalles del All-new K3 Cross

El All-new K3 Cross es la versión crossover del recientemente lanzado K3, un modelo diseñado exclusivamente para la región. Trae suspensión elevada, diseño posterior tipo “Fastback” y rieles en el techo, los cuales pueden soportar hasta 70 kg. Su distintivo frontal, resaltado por las luces LED “Star Map”, no solo añade un toque de sofisticación, sino que también mejora la visibilidad y la seguridad en la carretera. Es importante destacar el motor, 1.6 litros MPI de 121 hp de gran performance.

En su interior, el All-new K3 Cross trae materiales de alta calidad junto con una pantalla de 10.25″ con conectividad inalámbrica, que proporciona entretenimiento para todos los ocupantes del vehículo.

Pero no solo se trata de estilo, el auto está equipado con características avanzadas de seguridad que garantizan la protección de sus ocupantes en todo momento. Con 6 airbags, frenos ABS y control electrónico de estabilidad (ESC), este modelo establece nuevos estándares en seguridad activa y pasiva, brindando tranquilidad a los conductores y sus familias. Además, integra un completo sistema de asistencia a la conducción (ADAS), que incluye la Asistencia de Frenado Automático (FCA), Asistencia de Mantenimiento de Carril (LKA), Asistencia de Seguimiento de Carril (LFA) y Asistencia de Punto Ciego (BCA), asegurando una experiencia de manejo más segura y confiable en cada viaje.

Disponible en tres versiones distintas -One, Plus y la versión tope de línea GT-Line- el All-New K3 Cross ofrece opciones para satisfacer las necesidades y preferencias de cada cliente. Además, con una gama de colores que van desde el clásico Negro hasta el vibrante Azul Wave, este crossover permite a los conductores expresar su estilo único en la carretera.

El All-new K3 Cross se encuentra disponible a nivel nacional desde los USD 18,990 con un Bono Kia, financiado por Santander Consumer, de USD 2,000 dólares.