Durante décadas, limpiar el hogar implicó repetir una misma secuencia: barrer, aspirar y trapear. Sin embargo, esa rutina empieza a transformarse. Hoy, una nueva categoría de electrodomésticos permite realizar estas tareas en una sola pasada, respondiendo a una necesidad que va más allá de mantener la casa limpia: recuperar tiempo para la familia, el descanso o las actividades personales.

En el Perú, las personas destinan 2.5 horas al día a actividades como cocinar, limpiar y lavar, según un informe sobre uso del tiempo y trabajo doméstico no remunerado. En paralelo, diversos estudios del mercado muestran un crecimiento sostenido de las aspiradoras-lavadoras de piso, impulsado por consumidores que buscan soluciones más eficientes sin renunciar a una limpieza profunda.

“Por muchos años asumimos que limpiar bien significaba dedicar más tiempo y utilizar varios implementos. Hoy esa lógica está cambiando. La innovación ya no busca que las personas limpien más, sino que limpien mejor, con menos esfuerzo y en menos tiempo. Ese cambio es el que está impulsando el crecimiento de esta categoría en el mundo y que ahora empieza a consolidarse también en el Perú”, señala Paul Saldaña, gerente comercial de Tineco Perú.

Cuando la tecnología devuelve tiempo

Las jornadas laborales híbridas, los hogares con mascotas, las familias con niños pequeños y el ritmo acelerado de las ciudades han cambiado la manera en que las personas organizan su tiempo. En ese contexto, la tecnología aplicada al hogar busca simplificar las tareas cotidianas para que ocupen menos espacio en la rutina diaria.

En ciudades como Lima, donde el polvo y la humedad forman parte del día a día, cada vez más personas buscan alternativas que reduzcan el esfuerzo físico y permitan mantener el hogar limpio de manera más práctica.

“La conversación ya no gira únicamente alrededor de la limpieza. Cada vez más personas buscan simplificar tareas para dedicar ese tiempo a actividades que generan bienestar, como compartir con la familia, descansar o simplemente desconectarse. La tecnología tiene sentido cuando ayuda a mejorar la calidad de vida cotidiana”, añade Saldaña.

Una categoría que recién empieza a crecer en el Perú

Aunque este tipo de soluciones ya se encuentra ampliamente desarrollado en mercados como Estados Unidos, Europa y Asia, en el Perú todavía existe un amplio potencial de crecimiento.

En ese contexto, Tineco, reconocida por Euromonitor International como líder mundial en la categoría de aspiradoras-lavadoras de piso y con una participación global del 35 % en 2025, cumple dos años de operaciones en el país impulsando esta tecnología mediante equipos que incorporan sensores inteligentes capaces de adaptar automáticamente la limpieza según el nivel de suciedad, además de sistemas de autolimpieza y soluciones para diferentes tipos de superficies.

“Hace unos años la conversación giraba en torno a cuál era la aspiradora más potente. Hoy el verdadero valor está en cuánto tiempo puede recuperar una persona para dedicarlo a su familia, su trabajo o su descanso. Esa será, sin duda, la evolución que marcará el futuro de esta categoría”, concluye Saldaña.