Te cuento qué ofrece el Yoga Slim 9i de Lenovo. Destaco el look sofisticado y su peso de 1.37 kilos. El marco de aluminio queda bien, no se graban las huellas, pero el plástico trasero no convence. Se siente corriente cuando pasas de una sensación a otra. Tiene tres puertos USB-C y puerto Jack, y trae adaptador para HDMI, VGA y USB-A. Digamos que es lo suficiente con algo de ayuda, pero corres el riesgo de quedarte corto.

La pantalla táctil es de 14 pulgadas OLED PureSight 2.8K con resolución de 2880 x 1800 y tasa de refresco de 90Hz. El brillo de 400 nits cumple, la luz directa no afecta la visualización y los contrastes son nítidos aún tonos oscuros.

El procesador Intel i7-1280p de 12va generación viene con Windows 11, 16GB de RAM y un tera de almacenamiento. La gráfica es Intel Iris Xe y la batería de 75W ofrece hasta 6 horas de uso intenso. Que la gráfica sea integrada hacer que el rendimiento gráfico no sea tan potente como la competencia en el mismo rango de precio. En las imágenes, verás que Fortnite corre ajustado y la experiencia no es la mejor. Puedo decir que no es una laptop para jugar, pero sí interesante para uso ejecutivo.

Los dos altavoces de 2W más otros dos de 3W de la marca Bowers & Wilkins superan las expectativas.

Ficha técnica de Lenovo Yoga Slim 9i

Pantalla: 14′' IPS HDR400 Dolby Vision / 4K UHD / 3840x 2160 / Panel táctil

Procesador: Intel Core i7 - 1165G7

Memoria RAM: 16 GB LPDDR4x Soldada Dual-channel

Memoria RAM máxima soportada: hasta 16 GB

Almacenamiento: 512GB SSD

Sistema Operativo: Windows 11

Tipo de gráficos integrada: Intel Iris Xe Graphics

Accesibilidad: 3x Thunderbolt 4 / Entrada Jack / Wifi integrado / Bluetooth

Webcam: 720p con reconocimiento facial

Sistema de sonido: Dolby Atmos / 4 parlantes

Teclado retroiluminado

Batería: polímero de litio 63.5 Wh / Autonomía de hasta 12 horas

Tipo de carga: Rapid Charge Express

Dimensiones y peso: Alto: 1.39 - 1.46cm / Ancho: 31.8cm / Profundidad: 20cm / 1.2 kg

Qué considerar al comprar una laptop

El procesador determina la velocidad y capacidad de rendimiento de la laptop. Busca procesadores modernos y potentes, como los de la serie Intel Core i5 o i7, o los procesadores AMD Ryzen.

La memoria RAM afecta la capacidad multitarea y el rendimiento general de la laptop. Opta por una laptop con al menos 8 GB de RAM para un buen rendimiento en aplicaciones y tareas cotidianas.

Los discos duros tradicionales (HDD) ofrecen más capacidad a un precio más bajo, mientras que los discos de estado sólido (SSD) brindan mayor velocidad y rendimiento. Idealmente, busca una laptop con un SSD para un arranque rápido del sistema y tiempos de carga reducidos.

Si planeas utilizar la laptop para juegos o trabajos gráficamente intensivos, asegúrate de que tenga una tarjeta gráfica dedicada (por ejemplo, Nvidia GeForce o AMD Radeon). Para tareas básicas, la tarjeta gráfica integrada en el procesador puede ser suficiente.

Considera el tamaño y la resolución de la pantalla según tus preferencias y necesidades. Las pantallas más grandes ofrecen una experiencia visual más inmersiva, mientras que las pantallas más pequeñas son más portátiles. Busca una resolución de al menos 1920 x 1080 (Full HD) para una buena calidad de imagen.

Verifica las opciones de conectividad, como puertos USB, HDMI, audio, lector de tarjetas, etc. Asegúrate de que la laptop tenga suficientes puertos y compatibilidad con los dispositivos que planeas utilizar.

Si necesitas usar la laptop mientras estás en movimiento, considera la duración de la batería. Busca laptops con una buena autonomía para evitar quedarte sin energía rápidamente.

Si planeas llevar la laptop contigo con frecuencia, considera su peso y portabilidad. Elige un modelo más liviano y compacto si la portabilidad es una prioridad.

