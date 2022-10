WhatsApp sigue siendo una de las apps más descargadas en todo el mundo. A través de ella ahora podrás ocultar el famoso “en línea” para todos tus amigos, así como evitar que todos sepan que te fuiste de un grupo.

Sin embargo, pese a que sigue modificándose, algunas personas gustan por descargar una variante de WhatsApp Plus: estamos hablando de Yo WhatsApp . Esta trae infinidad de cosas como cambiar de color, ocultar “escribiendo”, entre otras. Aquí te dejamos la última versión del APK.

LINK PARA DESCARGAR YO WHATSAPP: ÚLTIMA VERSIÓN DEL APK OCTUBRE 2022

Antes de realizar la descarga debes saber que no puedes usar Yo WhatsApp con WhatsApp normal.

En caso lo decidad, elimina WhatsApp normal. Antes debes hacer una copia de seguridad para evitar perder tus conversaciones.

Ahora descarga el APK de Yo WhatsApp usando este enlace .

. Cuando lo hagas, recuerda darle los permisos correspondientes a tu móvil para lograr instalarlo.

Coloca tu número de celular y código de verificación.

Una vez culmines el proceso, ya podrás chatear con todos tus amigos.

Recuerda siempre mantener actualizada la aplicación de Yo WhatsApp. Para ello te recomendamos tener el APK.

Desventajas de Whatsapp Plus

Entonces, ¿Por qué los usuarios no tienen esta versión si te brinda mayores beneficios? por tres principales razones: la primera, como lo dijimos anteriormente, si logran identificar que utilizas este programa te pueden suspender la cuenta para siempre, aunque no se han detectado muchos casos; la segunda, que al tratarse de un APK no lo descargas directamente desde la Google Play Store de Android, sino desde sitios externos y de forma manual; y tercero que no es 100% segura o privada porque carece del cifrado de extremo a extremo.

LOS PASOS PARA DESCARGAR VIDEOS DE YOUTUBE EN WHATSAPP PLUS

Primero, debes instalar el APK en tu celular Android , líneas abajo te indicaremos como hacerlo.

en tu celular , líneas abajo te indicaremos como hacerlo. Cuando lo tengas, abre la app y presiona sobre el ícono de los tres puntos verticales que se ubican en el extremo superior derecha de la interfaz principal.

