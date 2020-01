Una de las cosas que le puede pasar a tu PC si no lo haces. Microsoft anunció a finales del 2019 que Windows 7 dejará de recibir una serie de actualizaciones luego de que se definiera que no se le brindará soporte desde el 14 de enero. Sin embargo, qué es lo que le pasará a tu computadora si no actualizas a Windows 10 en los próximos días.

Si bien la compañía está realizando varios esfuerzos para que las personas puedan tener Windows 10 en sus computadoras, aún existen diversos usuarios que no desean actualizar sus computadoras al nuevo sistema operativo debido a que ello podría generar ciertas deficiencias en sus equipos.

Si tienes Windows 7 hasta ahora, entonces quiere decir que eres un usuario común que sólo utiliza su computadora o equipo para ejecutar aplicaciones sencillas, tales como el correo electrónico, el explorador u otras. No has necesitado de mayor potencia, ni de novedades.

Entre algunas cosas que le puede suceder a tu computadora es la entrada fácil de malware. (Foto: Microsoft)

Sin embargo, el problema no radica en que puedas tener problemas al abrir Chrome o cualquier otro juego en tu PC, sino en la cantidad de virus que puedes descargar.

Al quedarse sin parches de seguridad, esto generará que malwares puedan ingresar a tu computadora por puertas sin protección, por lo que ningún otro programa instalado en la PC los podrá frenar.

No obstante, Microsoft decidió extender su soporte 3 años más, pero sólo a empresas; sin embargo, los usuarios comunes y corrientes que tienen Windows 7, no tienen ese tipo de convenio.