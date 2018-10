A Netflix Latinoamérica le llega una ola de nuevas series, temporadas y películas. Esta es la lista de las novedades que se verán en el mes de octubre en la plataforma de stream (tanto aplicaciones como versión web).

- Miedo punto com (1 de octubre)

- Secreto de sangre (1 de octubre)

- Un lobo adolescente - Temporada 6 (1 de octubre)

- Big Mouth - Temporada 2 (5 de octubre)

- Élite (5 de octubre)

- Supermonstruos - Temporada 2 (5 de octubre)

- Habitación verde (5 de octubre)

- Riverdale - Temporada 2 (11 de octubre)

- Un jefe en pañales: De vuelta a los negocios - Temporada 2 (12 de octubre)

- La Maldición de Hill House (12 de octubre)

- Apóstol (12 de octubre)

- Flash - Temporada 4 (12 de octubre)

- Los siete pecados capitales: Resurgen los mandamientos (15 de octubre)

- Escalofríos (15 de octubre)

- En la cuerda floja (15 de octubre)

- Black Lighting - Temporada 2 (Cada martes desde el 16 de octubre)

- Arrow - Temporada 6 (17 de octubre)

​- Making a murderer - Parte 2 (19 de octubre)

- El mejor. Pesimo. Fin de semana. (19 de octubre)

- Lo que vi (19 de octubre)

- El regreso del demonio (19 de octubre)

- Adam Sandler 100% Fresh (23 de octubre)

- El mundo oculto de Sabrina (26 de octubre)

- Castlevania - Temporada 2 (26 de octubre)

- Hairspray Live! (27 de octubre)

- Fate/Extra Last Encore: Heliocentrismo olvidado (30 de octubre)

- Rock the kashbah: Descubriendo una estrella (31 de octubre)



Por el momento, estas son todas las películas y series que se verán en las versión latinoamericana de Netflix. Quizás el más esperado de esta semana sea Élite. Una serie en la que se presentará el choque de clases sociales al momento en el que admiten a tres chicos de bajos recursos al colegio Las Encinas, el más exclusivo del país.