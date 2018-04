Netflix: Así podrás acceder a todas las categorías que existen [GUÍA]

No subestimes a Netflix. Si eres un usuario constante de la plataforma de streaming, notarás que las categorías son bastante sencillas: acción, comedia, drama, etc.



Sin embargo, ¿sabías que Netflix cuenta con una variedad más extensa para clasificar sus 23 458 títulos? De todos modos deben hacer categorías que existen, pero que Netflix oculta para no complicar la usabilidad de la plataforma al usuario promedio.



Pero si quieres ir más allá a lo que Netflix te ofrece, debes ingresar a la URL www.netflix.com/browse/genre/XXXX y reemplazar las XXXX con una cifra. Según el código, el sistema te arrojará una lista determinada.



Por ejemplo, 77456 lista todas las "biografías ambientadas en el siglo XX sobre fama" y 11881 muestra las "animaciones para adultos".



Pero para que no vayas adivinando según cada cifra, te recomendamos este directorio de categorías de Netflix: netflixcodes.me.