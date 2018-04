Netflix cuenta con dos grandes grupos de usuarios: quienes prefieren las películas subtituladas o dobladas al español. Los segundos usualmente no tienen problemas, porque gran parte del contenido está traducido, salvo algunas producciones independiente y exclusivas.



Pero quienes prefieren leer los subtítulos en Netflix deben leer prácticamente casi todo el guión durante hora y media de película. Para esto es importante contar con un tamaño y color de los subtítulos adecuados para la lectura.



Por esta razón, te explicamos cómo modificarlo y así no desgastar tanto los ojos durante horas enteras frente al televisor.



La personalización de los subtítulos de Netflix es posible en algunos "dispositivos listos para Netflix" como los Android , Apple TV, Google Chromecast y PlayStation. Para acceder a los detalles de esta función, tan solo ingresa al centro de ayuda para modificar las opciones. Cabe advertir que no está disponible en todos los idiomas.