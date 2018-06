Todos los servicios de stream de video y contenido digital, similares a Netflix , aumentan su catálogo cada mes y eliminan otras producciones. Este es el contenido que ya no se verá más en la plataforma más conocida de películas y series .

¿Por qué Netflix elimina series?

En primer lugar, hay que comprender por qué se toman estas decisiones. Realmente no es por la baja audiencia de una serie o película, Netflix cierra contratos antes de exponer los videos y cuentan con fecha de vencimiento.

La plataforma tiene la capacidad de renovar estas licencias; no obstante, hay empresas que deciden no seguir con el convenio. Para finales de junio del 2018 se eliminarán dos series y dos películas:



- Lockup: State Prisons (2016) expira el 14 de julio

- Invizimals (2013) expira el 15 de julio

- The Possession (2012) Duración: 1h32m expira el 1 de julio

- Alice Through the Looking Glass (2016) Duración: 1h53m expira el 2 de julio

Si te queda pendiente todavía terminar de ver estos trabajos audiovisuales, te compartimos las fechas de caducidad. Netflix a su vez compartió lo nuevo que llegará en el mes de julio a la plataforma en un video promocional.