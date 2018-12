Netflix y Spotify tuvieron acceso a los mensajes privados de los usuarios de Facebook

El escándalo de Cambridge Analytica trajo duras consecuencias para la imagen corporativa de Facebook. La comercialización de datos privados en la red social es algo que aún sigue en discusión, más ahora que Spotify y Netflix se suman al escándalo.



Un artículo del New York Times dio a conocer, a partir de documentos internos y entrevistas con ex empleados de la red social, que diversas empresas tenían acceso a los datos de los usuarios de Facebook. Entre ellas, Spotify y Netflix llegaron hasta la lectura de mensajes privados de los usuarios.



" Durante años, Facebook otorgó a algunas de las compañías de tecnología más grandes del mundo un acceso más intrusivo a los datos personales de los usuarios de lo que ha revelado, eximiendo efectivamente a esos socios comerciales de sus reglas de privacidad habituales, según registros y entrevistas internas”, resa el reportaje del NYT.



Sobre el caso de Spotify, Konstantinos Papamiltiadis, el director de plataformas y desarrolladores de Facebook, dijo que "después de iniciar sesión en su cuenta de Facebook en la aplicación de escritorio de Spotify, podría enviar y recibir mensajes sin tener que abandonar la aplicación. Nuestra API proporcionó a los socios acceso a los mensajes de la persona para potenciar este tipo de función”.



Lo grave de esta práctica -bastante común en las apps de SMS que requieren permiso de lectura- es que el usuario no es notificado o no solicita requerimiento de acceso a los mensajes de la cuenta.