Nokia 6.2 y 7.2 se presentan en el IFA 2019 y estas son sus características

[{"id":130739,"title":"Pok\u00e9mon GO: el Team Rocket y Rayquaza shiny generaron m\u00e1s de 110 millones de d\u00f3lares para Niantic","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pokemon-go-team-rocket-rayquaza-shiny-generaron-110-millones-dolares-niantic-130739","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d7137c9416e7.jpeg"},{"id":130719,"title":"\u00a1Costa, Gonzales y Santamar\u00eda en el once! As\u00ed alinear\u00e1n Per\u00fa y Ecuador hoy en el Red Bull Arena","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-vivo-alineaciones-confirmadas-seleccion-peruana-ecuador-hoy-red-bull-arena-fotos-130719","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d713676d077a.jpeg"},{"id":130657,"title":"\u00a1Ya estamos en Bucarest! Espa\u00f1a vs. Rumania EN VIVO v\u00eda DirecTV por Eliminatoria Eurocopa 2020","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/espana-vs-rumania-vivo-online-directo-ver-gratis-directv-sports-eliminatorias-eurocopa-2020-grupo-f-jornada-5-bein-sports-dazn-antena-3-estadio-nacional-bucarest-nczd-live-sports-event-130657","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d703dd6ca334.jpeg"},{"id":130737,"title":"Dragon Ball Heroes: \u00a1el cap\u00edtulo 15 se estrena en YouTube! Goku Ultra Instinto Perfecto se ve superado","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-heroes-dragon-ball-super-capitulo-15-revela-superior-ultra-instinto-goku-video-ver-online-youtube-sub-espanol-130737","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d713424baf3e.jpeg"},{"id":130612,"title":"TyC Sports y TV P\u00fablica para el Argentina vs. Chile: incidencias y los detalles del amistoso internacional 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/tyc-sports-tv-publica-chilevision-cdf-vivo-argentina-vs-chile-directo-angeles-memorial-sports-arena-online-stream-live-amistoso-internacional-130612","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d7005950807f.jpeg"},{"id":130679,"title":"\u00a1Ya estamos en Tegucigalpa! Honduras vs. Puerto Rico EN VIVO juegan por Amistoso Internacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/honduras-vs-puerto-rico-vivo-online-directo-telesistema-televicentro-directv-tudn-tv-azteca-univision-amistoso-internacional-fifa-estadio-nacional-egucigalpa-nczd-130679","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d70583097d39.jpeg"},{"id":130615,"title":"Chile vs. Argentina en California, USA: a qu\u00e9 hora y c\u00f3mo ver el amistoso internacional de fecha FIFA 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/chile-vs-argentina-vivo-hora-juegan-online-directo-chilevision-cdf-tyc-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-130615","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d7085a93df63.jpeg"},{"id":130672,"title":"\u00a1Desde el Red Bull Arena! Per\u00fa vs. Ecuador EN VIVO v\u00eda Movistar Deportes por Amistoso Internacional","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/movistar-deportes-latina-teleamazonas-goltv-vivo-peru-vs-ecuador-directo-red-bull-arena-new-jersey-online-stream-live-amistoso-internacional-130672","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d7134f4e431d.jpeg"},{"id":130640,"title":"\u00a1Cambia de piel! La Selecci\u00f3n Peruana vestir\u00e1 camiseta negra por primera vez en su historia","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/peru-vs-ecuador-seleccion-peruana-vestira-camiseta-negra-primera-vez-historia-dpm-130640","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d703a9294630.jpeg"},{"id":130720,"title":"Puro billete: lo que puedes ganar en las casas de apuestas por el Argentina vs. Chile en California","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-chile-vivo-puedes-ganar-casas-apuestas-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-nczd-130720","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71330f779e3.jpeg"},{"id":130616,"title":"Argentina vs. Chile en Los \u00c1ngeles: fecha, horarios y canales de TV en USA por amistoso internacional FIFA","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-chile-vivo-fecha-dia-horarios-canales-tv-publica-tyc-sports-mega-fox-sports-cdf-premium-directo-online-amistoso-internacional-2019-angeles-estados-unidos-130616","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d708398e7399.jpeg"},{"id":130729,"title":"Ahora que termin\u00f3 la 'Novela Neymar': los nuevos dolores de cabeza que tiene Valverde en Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-2019-valverde-cinco-problemas-caso-neymar-liga-santander-espana-130729","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d7131e44c53b.jpeg"},{"id":130632,"title":"Nokia 6.2 y 7.2 se presentan en el IFA 2019 y estas son sus caracter\u00edsticas","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/nokia-6-2-7-2-presentan-ifa-2019-son-caracteristicas-celulares-alemania-berlin-130632","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d7016808d2ff.jpeg"},{"id":130709,"title":"IFA 2019: Nokia relanza sus celulares \"guerreros\" y con tapita","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/ifa-2019-nokia-relanza-celulares-guerreros-tapita-smartphone-viral-alemania-nnda-nnrt-130709","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d708b60aad77.jpeg"},{"id":130730,"title":"\u00c1ngela Leyva fue presentada como jugadora del PTT Spor de Turqu\u00eda","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/voley-angela-leyva-presentada-jugadora-ptt-spor-turquia-fotos-voleibol-fichajes-nczd-130730","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d712d22ad137.jpeg"},{"id":130732,"title":"\u00a1Con Gabriel Costa y 'Canchita Gonzales! Ricardo Gareca mueve el once para enfrentar a Ecuador en el Red Bull Arena","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-gabriel-costa-ricardo-gareca-mueve-once-enfrentar-tri-130732","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d713001d891e.jpeg"},{"id":130651,"title":"Dragon Ball Super: el cap\u00edtulo 52 del manga confirma su fecha de lanzamiento","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-capitulo-52-fecha-lanzamiento-siguiente-episodio-historia-goku-130651","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d70255ef1e8a.jpeg"},{"id":130733,"title":"'Depredador' estuvo presente en 'banderazo' de aliento a selecci\u00f3n","categoria":"Per\u00fa","slug_categoria":"depor\/videos\/peru","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/peru\/seleccion-peruana-recibio-aliento-depredador-banderazo-video-nnav-130733","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d712e578ea47.jpeg"},{"id":130731,"title":"One Piece: Eiichiro Oda revela cu\u00e1ndo terminar\u00e1 el manga de Luffy","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/one-piece-eiichiro-oda-revela-terminara-manga-luffy-nnda-nnlt-130731","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d712db7da35b.jpeg"},{"id":130637,"title":"League of Legends: hora y d\u00f3nde ver la participaci\u00f3n de Instinct Gaming en la Clasificatoria Regional Sur","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/league-of-legends-fecha-hora-ver-clasificatorias-regionales-participa-instinct-gaming-torneo-promocion-relegacion-130637","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d70173cccf43.jpeg"},{"id":130664,"title":"Italia vs. Armenia EN VIVO: ahora ver en Estadio Hanrapetakan por fecha 5 de Eliminatorias Eurocopa 2020","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/italia-vs-armenia-vivo-online-directo-directv-bein-sports-dazn-eliminatorias-eurocopa-2020-fecha-5-grupo-j-estadio-hanrapetakan-nczd-130664","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d704adbd5c3b.jpeg"},{"id":130432,"title":"Dragon Ball Super: el sorprendente cosplay femenino de Broly se vuelve viral en redes","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-broly-version-femenina-ve-gracias-impresionante-cosplay-anime-manga-mexico-130432","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/03\/5d6e91dd4086e.jpeg"},{"id":130728,"title":"\u00a1'Tigre' ganador! Los n\u00fameros de Ricardo Gareca con la 'bicolor', jugando en Estados Unidos","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-vivo-numeros-ricardo-gareca-jugando-estados-unidos-fotos-130728","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d712a99b748a.jpeg"},{"id":129918,"title":"Spider-Man 3 con Tom Holland: fecha de estreno, sinopsis, historia, tr\u00e1iler y pol\u00e9mica de Marvel, Disney y Sony","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-3-tom-holland-fecha-estreno-oficial-trailer-sinopsis-futuro-actores-personajes-incertidumbre-sony-pictures-marvel-studios-salida-mcu-nnda-nnlt-noticias-spiderman-129918","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/08\/30\/5d694606b3ec7.jpeg"},{"id":130610,"title":"\"Avengers: Endgame\": Capit\u00e1n Am\u00e9rica de Hydra podr\u00eda haber sido creado en un futuro alternativo","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-pudo-haber-creado-capitan-america-fiel-hydra-realidad-alternativa-marvel-avengers-4-vengadores-130610","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d6ffa8bba034.jpeg"},{"id":130726,"title":"Real Madrid la tiene dif\u00edcil: el plan del Manchester United para que Pogba se quede en 2020","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-paul-pogba-plan-manchester-united-quede-2020-fichajes-130726","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d7129be1be7c.jpeg"},{"id":130600,"title":"Black Widow: Scarlett Johansson justific\u00f3 la muerte de la Viuda Negra en \"Avengers: Endgame\"","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/black-widow-scarlett-johansson-rompe-silencio-muerte-personaje-avengers-endgame-130600","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d6ff15ab39de.jpeg"},{"id":130451,"title":"Dragon Ball Super: \u00bfpor qu\u00e9 Pan nunca alcanz\u00f3 el Super Saiyan en la saga GT?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-pan-convirtio-super-saiyan-db-dragon-ball-dbs-130451","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/03\/5d6e9f2f4e541.jpeg"},{"id":130603,"title":"\"Avengers: Endgame\": la terror\u00edfica forma de revivir a Iron Man seg\u00fan nueva teor\u00eda de los fans","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-conoce-manera-macabra-resucitar-iron-man-fase-4-marvel-vengadores-avengers-4-130603","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d6ff439bb745.jpeg"},{"id":130727,"title":"Para la LaLiga ya es un hecho: \"Neymar se jubilar\u00e1 en el PSG\", sentencian","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-neymar-tebas-revela-brasileno-jubilara-psg-fichajes-liga-santander-espana-130727","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71272092f3e.jpeg"},{"id":130598,"title":"FIFA 20: \u00a1cuidado con esta modalidad de estafa! Nadie puede jugar el juego antes de tiempo","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-20-advierten-nueva-modalidad-estafa-quienes-desean-jugar-titulo-130598","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d6ff026c926a.jpeg"},{"id":130584,"title":"Dragon Ball Super: Goku Ultra Instinto est\u00e1 en los planes de Toyotaro, seg\u00fan el cap\u00edtulo 51 del manga","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-goku-ultra-instinto-regresaria-pronto-manga-51-dragon-ball-anime-mexico-130584","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d6fe1f064a90.jpeg"},{"id":130606,"title":"\u00a1Hora de re\u00edr! Los memes se vacilan de lo lindo en la previa del Per\u00fa vs. Ecuador por fecha FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-vivo-divertidos-memes-mataran-risa-previa-partido-amistoso-estados-unidos-130606","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d6ff60c67275.jpeg"},{"id":130724,"title":"Avisan al Real Madrid: \"Si yo fuera de alg\u00fan club, no habr\u00eda tra\u00eddo a Neymar\"","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-neymar-respuesta-bosque-posibilidad-ficharlo-liga-santander-espana-130724","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d711da62075f.jpeg"},{"id":130622,"title":"Argentina vs. Chile: hoy juegan en California con Dybala por amistoso internacional Fecha FIFA 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-chile-vivo-directo-online-transmision-via-tyc-sports-cdf-premium-mega-fox-sports-univision-tv-publica-chilevision-amistoso-2019-fecha-fifa-memorial-coliseum-angeles-nczd-130622","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d708186ac52d.jpeg"},{"id":130700,"title":"\u25ba HOY | Per\u00fa vs. Ecuador: \u00bfc\u00f3mo y en qu\u00e9 canal VER EN VIVO el partido amistoso en el Red Bull Arena de New Jersey?","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-vivo-directo-amistoso-fifa-latina-tv-movistar-deportes-fecha-hora-canal-ver-gratis-online-red-bull-arena-video-goles-resumen-noticia-directv-130700","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d7073c1209a0.jpeg"},{"id":130722,"title":"Messi se puede ir cuando quiera: revelan cl\u00e1usula secreta en el contrato del delantero con Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-noticias-messi-rescindir-contrato-clausula-secreta-contrato-liga-santander-espana-130722","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d7118b303b6c.jpeg"},{"id":130721,"title":"Hasta que habl\u00f3: Bale se pronunci\u00f3 por su fallida marcha del Real Madrid y ser borrado por Zidane","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-gareth-bale-hablo-primera-vez-zidane-decir-buscaba-salida-130721","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d711ab2ed3bb.jpeg"},{"id":130680,"title":"\u25ba HOY | Per\u00fa vs. Ecuador inician en camino rumbo a las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 | EN VIVO","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-vivo-ver-movistar-deportes-latina-tv-canal-futbol-directo-directv-sports-gratis-red-bull-arena-amistoso-internacional-live-fecha-fifa-streaming-goles-resumen-video-130680","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d705d67c47a8.jpeg"},{"id":130717,"title":"\u00a1Sali\u00f3 jugando entre cuatro! Take Kubo brill\u00f3 con magistral jugada en el Paraguay vs. Jap\u00f3n [VIDEO]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-take-kubo-brillo-magistral-jugada-paraguay-vs-japon-video-130717","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d710db2083e8.jpeg"},{"id":130668,"title":"EN VIVO Per\u00fa vs. Ecuador hoy en partido amistoso por fecha FIFA en el Red Bull Arena de New Jersey | EN DIRECTO","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-vivo-via-latina-tv-ver-movistar-deportes-online-directo-new-jersey-amistoso-internacional-fecha-fifa-2019-hora-canal-noticia-video-130668","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/04\/5d7076a132f16.jpeg"},{"id":130715,"title":"\"Aqu\u00ed me quedo\": Demb\u00e9l\u00e9 dio sus razones para seguir en Barcelona y no entrar en trueque por Neymar","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/neymar-fc-barcelona-dembele-razones-descarto-irse-psg-fichajes-130715","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/05\/5d71087bac873.jpeg"},{"id":130433,"title":"AQU\u00cd, Per\u00fa vs. Ecuador EN VIVO: c\u00f3mo seguir EN DIRECTO ONLINE el amistoso por fecha FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-ecuador-vivo-amistoso-fecha-fifa-seguir-directo-red-bull-arena-nueva-jersey-christian-cueva-edison-flores-movistar-deportes-latina-futbol-gratis-online-nnda-nnrt-130433","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/09\/03\/5d6e97de510f1.jpeg"}]