OPPO lanza al Reno14 F Edición Limitada Lado Oscuro, exclusivamente en Latinoamérica.

Tras la presentación de su equipo creativo: OPPO Studio, la marca líder global de dispositivos inteligentes, OPPO, anunció su nueva obra maestra: OPPO Reno14 F Edición Limitada Lado Oscuro. Inspirado en el personaje más icónico de la galaxia, Darth Vader, sólo existirán 25,583 unidades de este teléfono en todo el mundo, y será vendido exclusivamente en Latinoamérica.

Más que un smartphone, esta Edición Limitada será una reliquia coleccionable que apreciarán los fanáticos de Star Wars en Latinoamérica.

Escucha el llamado de la Fuerza y únete a Lord Vader

Muchas generaciones de fanáticos han sido marcadas cuando escuchan por primera vez esa respiración tan característica y escalofriante, y es que al mirar la gran silueta oscura presentarse de forma tan imponente en el puente del Tantive IV, es imposible dejar de observar.

Aunque es innegable que los héroes de la Alianza Rebelde son admirables, Vader, genera un gran impacto con su presencia. Es la subversión misma, la representación más impresionante y pura del poder. No es un simple villano; es la personificación de la autoridad y el orden, la cúspide del poder en toda la galaxia. Para aquellos que cuestionen estas cualidades, sólo podemos decirles: “su falta de fe resulta molesta”.

El pasado trágico de Vader lo ha convertido en un personaje complejo y fascinante, al mostrar cómo su camino tomó una dirección inesperada al dejar de ser la esperanza que traería balance a la Fuerza para convertirse en un integrante clave del Lado Oscuro y ayudar a crear el Imperio Galáctico.

Este contexto motivó al OPPO Studio a elegir a Darth Vader como su principal inspiración para crear al OPPO Reno14 F Edición Limitada Lado Oscuro, diseñado por fans para fans.

“Como parte de la generación que creció con Star Wars, Darth Vader se ha convertido en una entidad icónica muy poderosa, no sólo en nuestras mentes como fans, sino en la cultura POP global”, dijo Mona Zhou, CMO de OPPO Latinoamérica y fan declarada de Star Wars. “Por esta razón, este teléfono es una carta de amor que hicimos, como ‘fans de Vader’, para todos aquellos que comparten nuestra afición con entusiasmo. Toda nuestra creatividad e imaginación se han inspirado en esa exquisita sensación de peligro e inquietante opresión para crear este dispositivo, que no es sólo un tributo, es una invitación para sentir el poder al unirse con nosotros al Lado Oscuro”.

OPPO lanza al Reno14 F Edición Limitada Lado Oscuro, exclusivamente en Latinoamérica.

No es unboxing, es una ceremonia de reclutamiento de Stormtroopers Imperiales

La experiencia con el OPPO Reno14 F Edición Limitada Lado Oscuro ha sido diseñada meticulosamente para que los usuarios se sientan parte del reclutamiento Imperial desde el momento en el que abren la caja coleccionable de edición limitada.

Su “orden de reclutamiento” llega con la forma del arma definitiva del Imperio: la Estrella de la Muerte II. El nombre de Darth Vader es visible como una invitación imponente, poderosa y autoritaria. Al abrir la caja, verán una escena clásica de la “Batalla Final”, delineada por un proceso de estampado en caliente que plasma uno de los momentos más épicos de toda la saga. Debajo encontrarán un “certificado de reclutamiento”: una tarjeta que muestra el código de colección exclusivo de esta edición limitada mundial de 25,583 unidades (un easter egg en honor a la fecha de estreno de El Regreso del Jedi, el 25 de mayo de 1983).

Finalmente, su “artefacto exclusivo”—el teléfono de edición limitada—reposa sobre una bandeja que reproduce a la perfección el pasillo de abordaje de Darth Vader. Detrás del dispositivo, un novedoso proceso de grabado en relieve 3D da vida a la poderosa presencia del casco de Vader, con un halo rojo oscuro que le rodea para evocar su icónico cristal de Kyber rojo. Al momento en el que levantan el dispositivo, aparecerá el mismísimo Lord Sith para despertar el Lado Oscuro de la Fuerza de los usuarios.

La ceremonia culmina con el equipamiento del “Armamento Imperial”. Un soporte para teléfono de la Estrella de la Muerte II simboliza todo el poder que los usuarios tendrán, mientras que un cargador personalizado del casco de Darth Vader proporcionará energía continuamente al dispositivo, y un expulsor de SIM del casco de Vader será la insignia de lealtad de los fanáticos. Al encender el dispositivo, las animaciones de inicio y los efectos de carga demostrarán el gran poder que los nuevos reclutas liberarán cuando se haya consumado su unión al Lado Oscuro y a Lord Vader.

Hora de dominar la galaxia

El OPPO Reno14 F Edición Limitada Lado Oscuro, disponible exclusivamente en Latinoamérica con 25,583 unidades, está a la venta en la web oppostore.pe, OPPO Store tienda física de Plaza Norte y Mall del Sur, Claro, Movistar, Entel, Ripley, Hiraoka, Coolbox, Yape y Promart.

“‘El amor define quién eres’ y esta filosofía está representada en este dispositivo, el cual ha sido diseñado para quienes ven la belleza en la complejidad y la fuerza del orden”, concluyó Mona Zhou.