Quizá mucho sepas de marcas, de procesadores y demás... No hay que ser un genio para saber cuáles son las PC que más rendimiento tienen en el mercado, pero hay un elemento que pocos evalúan o, de saque, no tienen una idea clara de cómo entender su aporte en el sistema gráfico de la computadora. Hablamos de los VRAM. Si no sabes de qué trata o para qué sirven, pues entérate aquí de la explicación técnica.

La VRAM es la sigla de Video Random Access Memory o, en español, Memoria de Acceso Aleatorio de Video, y es un tipo de memoria de acceso rápido y alta velocidad que se utiliza para almacenar y procesar datos gráficos en tiempo real. Ya está de más señalar que es de suma importancia para la ejecución de los videojuegos más exigentes.

Queda claro que una mayor cantidad de VRAM ofrece una mejor calidad visual, mayor rendimiento y capacidad para manejar resoluciones y configuraciones gráficas más altas. Obvio que el rendimiento del VRAM está en proporción al precio, así que revisa tus necesidades específicas para no gastar de más.

Uso de la VRAM en ejecución de videojuegos

Almacenamiento de texturas y activos gráficos: la VRAM actúa como un almacén temporal para las texturas, modelos 3D y otros activos gráficos, permitiendo un acceso rápido y eficiente a medida que el juego los necesita.

Renderizado y procesamiento de gráficos en tiempo real: la VRAM proporciona un espacio de trabajo dedicado para que la tarjeta gráfica almacene y procese los datos necesarios para generar imágenes en tiempo real. Una mayor cantidad de VRAM permite manejar escenas más complejas y detalladas sin comprometer el rendimiento.

Resolución y configuración de gráficos: la cantidad de VRAM también afecta la capacidad de una tarjeta gráfica para manejar altas resoluciones de pantalla y configuraciones gráficas exigentes. Si la tarjeta gráfica no tiene suficiente VRAM, es posible que el rendimiento del juego se vea afectado, resultando en caídas de velocidad de fotogramas o gráficos de menor calidad.

Las principales marcas de VRAM

Nvidia: aunque es conocida principalmente por sus tarjetas gráficas, también produce sus propias soluciones de memoria, incluida la VRAM. Sus tarjetas gráficas suelen utilizar VRAM GDDR (Graphics Double Data Rate) fabricada por ellos mismos o en colaboración con otros fabricantes.

AMD: el fabricante de tarjetas gráficas que también produce su propia VRAM. Sus tarjetas gráficas utilizan VRAM GDDR fabricada por ellos mismos o en asociación con otros fabricantes.

SK Hynix: la empresa coreana fabrica una amplia gama de productos de memoria, incluida la VRAM. Sus chips de VRAM son conocidos por su calidad y rendimiento.

