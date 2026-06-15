ASUS Republic of Gamers (ROG) lanza oficialmente en Perú la ROG Zephyrus Duo (2026), una laptop que busca diferenciarse de cualquier otro equipo gamer gracias a una propuesta innovadora: integrar dos pantallas OLED de alta calidad en un mismo dispositivo.

La nueva generación de la Zephyrus Duo está orientada tanto a jugadores exigentes como a creadores de contenido, streamers y profesionales que necesitan trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo. Su combinación de potencia, diseño premium y espacio de trabajo ampliado la convierten en una de las apuestas más ambiciosas de ASUS y ROG para este año.

Dos pantallas OLED para trabajar, jugar y crear

Lo primero que llama la atención de la ROG Zephyrus Duo es su configuración de doble pantalla. El equipo incorpora dos paneles táctiles ROG Nebula HDR OLED de 16 pulgadas con resolución 3K y tasa de refresco de 120 Hz.

Gracias a esta configuración, los usuarios pueden disfrutar de un área de trabajo equivalente a más de 21 pulgadas de espacio visual, que permite mantener abiertas herramientas de edición, aplicaciones de streaming, chats o controles adicionales mientras se ejecuta un videojuego o una tarea principal.

Además, esta laptop ofrece imágenes con colores precisos, negros profundos y un alto nivel de detalle, especialmente en contenidos HDR.

Potencia de última generación para gaming e inteligencia artificial

En el apartado de rendimiento, destacan los componentes de gama alta. La ROG Zephyrus Duo integra el procesador Intel Core Ultra 9 386H de 16 núcleos junto a la tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5090 para laptops con 24 GB de memoria dedicada.

Esta combinación permite ejecutar videojuegos AAA con configuraciones gráficas avanzadas, así como aplicaciones profesionales de edición de video, modelado 3D o desarrollo de proyectos impulsados por inteligencia artificial.

Asimismo, la inteligencia artificial es uno de los apartados donde este equipo busca destacar con su capacidad para ejecutar funciones avanzadas de IA de forma local y acelerar procesos impulsados por esta tecnología. Esto es posible gracias a una plataforma que alcanza hasta 1.824 TOPS de rendimiento para IA, complementada por tecnologías como DLSS 4 y núcleos de trazado de rayos de cuarta generación.

La configuración se complementa con 64 GB de memoria RAM y una unidad SSD de 2 TB, ofreciendo velocidad tanto en multitarea como en almacenamiento.

Refrigeración diseñada para mantener el máximo rendimiento

Una de las preocupaciones habituales en equipos de alto rendimiento es el control de temperatura. Para ello, esta laptop gamer implementa el sistema ROG Intelligent Cooling, que utiliza una cámara de vapor personalizada, metal líquido aplicado sobre el procesador y materiales aislantes para evitar la transferencia de calor hacia la pantalla. Este sistema permite mantener un desempeño estable incluso durante largas sesiones de juego o procesos de trabajo exigentes.

Un diseño que se adapta a diferentes escenarios

La versatilidad es otro de los puntos resaltantes de la Zephyrus Duo. Gracias a su sistema de bisagra y soporte integrado, la laptop puede utilizarse en distintos modos de trabajo, incluyendo configuraciones para productividad, programación, entretenimiento y gaming compartido.

El teclado magnético desmontable añade una capa extra de flexibilidad. Puede utilizarse conectado directamente al equipo o de manera inalámbrica mediante Bluetooth, permitiendo aprovechar mejor el espacio generado por la segunda pantalla.

A nivel estético, el chasis está fabricado en aluminio CNC con acabado Stellar Grey e incorpora el sistema de iluminación Slash Lighting, que aporta un toque distintivo al diseño premium del equipo.

¿Para quién está pensada la ROG Zephyrus Duo?

La nueva ROG Zephyrus Duo (2026) no apunta únicamente al público gamer. Su propuesta también resulta atractiva para creadores de contenido, diseñadores, programadores y usuarios que requieren un entorno multitarea avanzado sin depender de una estación de trabajo de escritorio.

En el país, ya se encuentra disponible en Hiraoka y en la web de ASUS Perú a un precio de S/ 25,999.