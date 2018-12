Samsung desarrolla el Sound on Display para instalar altavoces bajo la pantalla

Las pantallas de los móviles cambiarán para siempre. Ya hemos la introducción del notch y su probable salida con los paneles Infinity-O. Ahora, la cuestión es saber si la pantalla puede dar un salto más en la línea de producción de Samsung.



El portal Sammobile dio cuenta que Samsung presentará una nueva tecnología llamada Sound on Display, capaz de hacer que los altavoces del dispositivo operen bajo las pantallas OLED. Este cambio haría que los móviles sean más delgados.



Presumiblemente, según fuentes de Sammobile, el Sound on Display de Samsung sea presentado en el CES 2019, que se celebra el 8 de enero en Las Vegas. Dicho evento sería un interesante oportunidad para la firma surcoreana, debido a que el Sound on Display también es funcional para los televisores.