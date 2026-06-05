Samsung destaca los artículos indispensables para quienes están armando su primer departamento.

Salir de la casa de los padres e irse, por primera vez, a un espacio propio suele venir acompañado de descubrimientos, nuevas responsabilidades y una rutina más desafiante. Entre organizar las compras, cuidar la ropa, cocinar y mantener la casa en orden, armar el primer departamento requiere elegir electrodomésticos que faciliten el día a día de las personas. Pensando en este momento de vida, Samsung enlistó cinco artículos fundamentales para quienes están armando su primer departamento.

1. Lavaseca: Menos espacio, más libertad

Una lavaseca conectada es la solución definitiva para quienes buscan optimizar el espacio en casa sin sacrificar la eficiencia. La Lavaseca AI Control cuenta con el panel AI Control, que entiende los hábitos y sugiere ciclos personalizados de forma inteligente, considerando incluso las condiciones climáticas y el horario.

Equipada también con la tecnología AI Ecobubble, el lavado se vuelve mucho más inteligente, ya que el sistema detecta el tipo de tejido y optimiza la espuma, garantizando una eliminación de manchas 20% más eficaz. Al combinar el AI Energy Mode, que permite realizar ajustes a través de la aplicación SmartThings, con la función Super Speed, es posible obtener una limpieza profunda en solo 39 minutos y con una reducción del consumo de energía de hasta un 70%.

2. Refrigeradora: Diseño para una cocina funcional

Para quienes enfrentan la agitada rutina de armar su primer departamento, la practicidad y la organización en la cocina son fundamentales para una alimentación saludable y sin complicaciones. La refrigeradora Top Freezer fue diseñado para simplificar esta gestión. Cuenta con el cajón Optimal Fresh+ que permite alternar entre cuatro modos de almacenamiento, preservando la frescura y el sabor de alimentos delicados por mucho más tiempo, evitando desperdicios.

Este beneficio, sumado al compartimento multiusos removible, garantiza una mayor flexibilidad en la organización de los alimentos, optimizando la planeación de las comidas. Todo esto aliado al AI Energy Mode, con control por SmartThings, y a 10 años de garantía en el compresor Digital Inverter, asegurando un producto conectado que ahorra energía y entrega durabilidad por mucho más tiempo.

3. TV: Inmersión total del cine al estadio

En departamentos modernos, donde la optimización del espacio es esencial, la Neo QLED de Samsung redefine el concepto de fidelidad visual. Gracias a la combinación de las tecnologías Mini LED y Quantum Dots, la pantalla entrega una gama de colores extraordinaria, con tonos vibrantes y un brillo ultrapreciso.

Y el diferencial va más allá de la imagen, ya que con Vision AI Companion, la TV se convierte en un asistente proactivo, capaz de comprender el contexto de lo que se muestra para responder preguntas e interactuar de forma natural. Para los fanáticos de los deportes, el Modo Estadio AI Pro crea el equilibrio perfecto entre el sonido de la afición y la claridad de la narración, ajustando la nitidez y el audio en tiempo real para que sea posible sentirse dentro de la cancha.

4. Confort en el home office: Control de temperatura inteligente

Otro punto esencial en la adaptación a esta nueva fase es el confort térmico. Contar con un ambiente con la temperatura adecuada hace la diferencia tanto en los momentos de descanso como para quienes trabajan desde casa (home office). Los aparatos de aire acondicionado de Samsung con inteligencia artificial analizan las condiciones del entorno y ajustan automáticamente su funcionamiento para mantener el clima ideal, además de permitir el control remoto a través de la aplicación.

SmartThings: El hogar conectado en la palma de la mano

Estos artículos indispensables se vuelven aún más prácticos e intuitivos cuando los aparatos comienzan a comunicarse entre sí. En el ecosistema de SmartThings, Samsung conecta refrigeradores, lavadoras, aspiradoras, aires acondicionados y otros dispositivos directamente al control del celular del usuario.

“En 2026, el enfoque es la comprensión profunda de las rutinas del hogar. No se trata solo de conectar aparatos, sino de hacer que trabajen cada vez más por sí solos para ahorrar lo que el consumidor tiene de más valioso: tiempo y recursos”, comenta Diego Buteler, director de Producto de la División de Digital Appliances de Samsung América Latina.

“Más que seguir una tendencia de consumo, el hogar conectado responde a una necesidad concreta de quien está comenzando una nueva fase. No importa si el primer departamento tiene 25, 40 o más metros cuadrados: las elecciones inteligentes marcan la diferencia en la adaptación al día a día. Al unir conectividad, automatización e inteligencia artificial en productos que dialogan con el smartphone y entre sí, Samsung refuerza la propuesta de un hogar más simple de administrar, más cómodo para vivir y más alineado con las necesidades del consumidor contemporáneo”, destaca Diego.

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